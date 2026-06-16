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Почему граждане США массово уезжают жить за границу

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Все большее число граждан США принимают решение покинуть страну и переехать на постоянное место жительства за рубеж. По оценкам Ассоциации американцев, проживающих за границей (AARO), на сегодняшний день за пределами Соединенных Штатов постоянно живут уже около 5,5 миллиона американцев, о чем подробно рассказывается в аналитическом материале Quartz.

Аналитики отмечают, что за последние годы динамика оттока населения заметно выросла. По данным опросов профильного сервиса Expatsi, две трети американцев, планирующих переезд, выражают желание покинуть родину. Основными направлениями для эмиграции традиционно становятся Мексика, Канада, а также страны Европы, причем число американских резидентов в европейских государствах демонстрирует самый быстрый рост.

Эксперты выделяют три ключевые причины, заставляющие граждан США менять паспорта и место жительства:

Кризис стоимости жизни. Средние расходы американского домохозяйства превышают $6,400 в месяц. На этом фоне аренда жилья и покупка продуктов в той же Европе или Латинской Америке обходятся в два-три раза дешевле. Например, уезжающие в Испанию или Албанию экспаты экономят до $2,000 ежемесячно только на базовых расходах.

Дорогая медицина. Стоимость частного медицинского и стоматологического страхования в США является неподъемной для многих категорий граждан, в то время как за рубежом качественные медицинские услуги стоят в разы дешевле.

Политический раскол и вопросы безопасности. Растущее внутреннее политическое напряжение в стране, социальная нестабильность и высокий уровень преступности (включая проблему вооруженного насилия) также входят в топ причин для переезда.

Тем не менее юристы предупреждают, что эмиграция не освобождает американцев от финансовых обязательств перед Вашингтоном. США остаются одной из немногих стран мира, которая продолжает облагать налогами всемирный доход своих граждан, независимо от того, в какой точке планеты они официально проживают и зарабатывают деньги.


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URL: https://www.vb.kg/459372
Теги:
США
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