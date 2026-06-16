Кыргызстан на форуме побратимов в Китае представила одна компания

В китайском городе Шэньян прошел II Форум международных городов-побратимов провинции Ляонин. Масштабное событие объединило более 400 делегатов со всего мира - руководителей госорганов, крупных предпринимателей и ведущих экспертов. Единственным представителем Кыргызстана на этой авторитетной международной площадке стало ОАО "МедВетСити".

Участники встречи детально обсудили расширение межрегиональных связей, внедрение современных инноваций и развитие партнерства между городами разных стран.

Открывая форум, губернатор провинции Ляонин Ван Синьвэй призвал коллег к активному обмену научно-техническими достижениями. По его словам, именно совместная работа регионов должна стать новым драйвером глобального экономического роста. В свою очередь, посол Аргентины в Китае Марчело Суарес Сальвия добавил, что побратимские связи между муниципалитетами сейчас превратились в самый эффективный инструмент адаптации к быстрым мировым изменениям.

Кыргызстан на международной арене представил руководитель ОАО "МедВетСити" Виктор Евстифеев. На полях форума отечественная компания развернула презентацию собственных инновационных технологических разработок. То, что кыргызстанскому предприятию выделили площадку для демонстрации инженерных решений, подчеркивает высокий статус и признание его достижений со стороны зарубежных коллег.

Справка: ОАО "МедВетСити" специализируется на проектировании и внедрении высокотехнологичных решений для медицинской и производственной отраслей, а также реализует совместные инновационные проекты в партнерстве с крупными международными организациями.

По оценкам профильных экспертов, участие кыргызских компаний в мероприятиях такого уровня не просто укрепляет технологический потенциал республики, но и открывает прямые выходы на зарубежные рынки, помогая продвигать отечественные инженерные разработки далеко за пределами страны.