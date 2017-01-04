ГУВД: Никаких взрывов в Бишкеке не зафиксировано

На территории Бишкека в ночь с 3 на 4 января никаких взрывов не зафиксировано. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отметим, в социальной сети Facebook несколько пользователей сообщили о взрывах, якобы произошедших сегодня ночью в южной части города.

В ведомстве отметили, что на место выезжали сотрудники патрульной милиции. Однако никто из жителей южной части города не смог показать точного места так называемого взрыва.

"Возможно, взорвались петарды с большим количеством пороха, после чего и последовала взрывная волна. По линии 102 никаких взрывов не зафиксировано", - проинформировали в ГУВД.