Источник: Дочь Динары Акуловой подозревается в мошенничестве

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Аида Джумашева

Дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина подозревается в мошенничестве. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, в Аламудунское РОВД Чуйской области поступило заявление о принятии мер в отношении известной модели и дочери народной артистки Кыргызстана.

"Заявитель сообщил, что девушка взяла в аренду автомобиль, но полную сумму за него не отдала. Помимо этого, она решила продать автомобиль другому человеку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства дела", - проинформировали редакцию.

В свою очередь заслуженная артистка Кыргызстана Динара Акулова в разговоре с "ВБ" заверила, что о возбуждении уголовного дела не может быть и речи. Однако в своих словах она запуталась. Сначала певица утверждала, что ее дочь взяла автомобиль в аренду, а позже стала уверять, что это были друзья Малики-Дины, которые взяли в аренду авто, а в залог оставили документы последней.

"Не было никакого уголовного дела. Дело закрыто, просто возникло недопонимание, ее не было там. Они напрокат машину взяли, но вовремя не отвезли, после чего арендатор поднял шум. Авто взяли в аренду 30 декабря, вернуть должны были 1 января. Мы вернули все, страшного преступления не было. Друзья взяли машину, оформили аренду на мою дочь, рядом ни у кого не было документов. Да, они на самом деле запоздали с возвратом. Когда я приехала, все уладила, оплатила полную сумму, машину вернула", - прокомментировала певица.

Она связывает данный скандал со своим творчеством и считает, что в прессу данный случай попал для того, чтобы очернить ее.

"Сейчас такое время, что все хотят денег. Тем более что работы нет, мертвый сезон. Пожилой хозяин авто испугался, что мы не отдадим деньги и поэтому поднял шум", - добавила Акулова.

А далее артистка стала оправдывать свою дочь: "Они с друзьями хотели в горы поехать. У них есть машина, просто они хотели побольше людей взять. Мы популярные люди и, соответственно, они (источник редакции, - прим. vb.kg), хотят что-то вытащить про нас", - заявила Акулова.

URL: http://www.vb.kg/353046
Теги:
Аламудунский район, мошенничество
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Комментарии
1
05.01.2017, 13:51

Вся в маму. тоже любительница халявы. кто в курсе тот поймет.

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Улан1981 аферист
05.01.2017, 14:11

ох блин думал один я такой аферюга.

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999
05.01.2017, 14:20

В отца пошла

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ИК
05.01.2017, 15:05

оправдывайя оправдывайся ))

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сапар
05.01.2017, 16:36

оправдание похожее на обвинение что ее побеспокоили..она ведь звезда..а что дочь так это все шутка..)))

0
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Jyldyz Beshebaeva
05.01.2017, 17:16
Карма: +65
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 85
Минусов: 20
Комментариев: 214

У этой Акуловой явно мания величия. Честно говоря, я с трудом вспомнила, что у нас есть такая певица. То же мне, "популярные люди".

+3
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Динара Маткеримова
05.01.2017, 20:29
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 3
Комментариев: 1

Ну с кем не бывает. Хорошие,честные ЛЮДИ. А по поводу Динары Акуловой то это полный тупизм не знать её. Она заслуженная артистка Кыргызской Республики.

-2
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Болотбек
05.01.2017, 21:07

Вы её извините, она наверное хотела сказать публичные люди, волновалась или нервничала. Неприятно ведь. А здесь никакой аферы и нет. Этот мужик просто испугался видать, или Просто тоже через ОВД хотел бабла срубить.  Jyldyz Beshebaeva

У этой Акуловой явно мания величия. Честно говоря, я с трудом вспомнила, что у нас есть такая певица. То же мне, "популярные люди".

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мэн
05.01.2017, 21:16

заслуженная для мырков

+1
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312
05.01.2017, 22:03

Время  правильного воспитания детей заслуженная артистка КР явно упустила.....а вытаскивать с её популярности нечего 

+1
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Градов
06.01.2017, 02:27

"популярные люди" - что за ноунеймы??!

+1
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мика
06.01.2017, 09:26

кто это?

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айша кыдыралиева
06.01.2017, 10:07
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 1

она же всеми любимая эстрадная певица.

-2
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Бубик
06.01.2017, 10:24

Динаре Акуловой и еще одна есть певица заслуженна, им пора на пенсию. А то бабушками выглядят бурановскими на сахне (сцене), аж неудобно смотреть..

Дочке пора замуж выйти (если кто осмелится, рискнет невинности, и возьмет) . За простого шофера. Или чабана, у которого есть с полсотни овец. А то и за байкешу возрастом с маму. И пусть растит детей, а не дрыгает попой спустую по сцене.

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MaX asdf
06.01.2017, 11:39
Карма: +218
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 340
Минусов: 122
Комментариев: 884

То что знаменитая мамка со связями развела, не значит, что дочка ее не мошенница. Дело то все-таки завели, сама это признала. Избалованная, безответственная личность как минимум.

Очень жаль, что у нас есть такая норма, как закрытие дела за примирением сторон. Ведь от того, чтобы потерпевший с преступником договорились, преступник не перестает быть преступником. Но понятно, что  норму эту никогда не уберут, ведь за счет нее блатные могут уходить от ответственности.

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rio
06.01.2017, 11:43

Это у них видимо в крови,тётка малики та ещё аферистка

Противная,высокомерная мол.женщина... Арыкта,малика!

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Anjelika Куруттаева
06.01.2017, 15:16
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 6

мажорики только родителям своим известным подсирают. 

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Bakulya Joldoshbekova
06.01.2017, 15:25
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Очень смешно )))

0
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народ
06.01.2017, 16:34

Тощнить мне от этих знаменитостей, блевотины, пиар решили устроить.

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