Источник: Дочь Динары Акуловой подозревается в мошенничестве

Дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина подозревается в мошенничестве. Об этом сегодня, 4 января, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, в Аламудунское РОВД Чуйской области поступило заявление о принятии мер в отношении известной модели и дочери народной артистки Кыргызстана.

"Заявитель сообщил, что девушка взяла в аренду автомобиль, но полную сумму за него не отдала. Помимо этого, она решила продать автомобиль другому человеку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются все обстоятельства дела", - проинформировали редакцию.

В свою очередь заслуженная артистка Кыргызстана Динара Акулова в разговоре с "ВБ" заверила, что о возбуждении уголовного дела не может быть и речи. Однако в своих словах она запуталась. Сначала певица утверждала, что ее дочь взяла автомобиль в аренду, а позже стала уверять, что это были друзья Малики-Дины, которые взяли в аренду авто, а в залог оставили документы последней.

"Не было никакого уголовного дела. Дело закрыто, просто возникло недопонимание, ее не было там. Они напрокат машину взяли, но вовремя не отвезли, после чего арендатор поднял шум. Авто взяли в аренду 30 декабря, вернуть должны были 1 января. Мы вернули все, страшного преступления не было. Друзья взяли машину, оформили аренду на мою дочь, рядом ни у кого не было документов. Да, они на самом деле запоздали с возвратом. Когда я приехала, все уладила, оплатила полную сумму, машину вернула", - прокомментировала певица.

Она связывает данный скандал со своим творчеством и считает, что в прессу данный случай попал для того, чтобы очернить ее.

"Сейчас такое время, что все хотят денег. Тем более что работы нет, мертвый сезон. Пожилой хозяин авто испугался, что мы не отдадим деньги и поэтому поднял шум", - добавила Акулова.

А далее артистка стала оправдывать свою дочь: "Они с друзьями хотели в горы поехать. У них есть машина, просто они хотели побольше людей взять. Мы популярные люди и, соответственно, они (источник редакции, - прим. vb.kg), хотят что-то вытащить про нас", - заявила Акулова.