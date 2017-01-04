На Иссык-Куле могут появиться два больших футбольных поля

Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев встретился с президентом Федерации футбола Кыргызстана Семетеем Султановым.

Как сообщает пресс-служба областной госадминистрации, во время встречи Акибаев и Султанов посетили стадион в Караколе, а также обсудили вопрос строительства двух больших футбольных полей и двух мини-площадок с вместительным гостиничным комплексом на базе данного стадиона.

"Мы намерены подходить комплексно к развитию игровых видов спорта, не должно быть так, чтобы только один вид спорта развивался, а остальные отставали. Данный стадион был построен в союзное время с расчетом на то, чтобы спортсмены могли адаптироваться к игре в условиях среднегорья, необходимо использовать все эти плюсы", - отметил полпред.

В свою очередь Султанов предложил под патронажем местных органов самоуправления создать футбольную команду, которая смогла бы принять участие в чемпионате Кыргызстана среди команд высшего дивизиона.

На что Акибаев пообещал рассмотреть данное предложение, так как ему необходимо обсудить с мэрами и акимами возможности финансирования.

Как уточняется, стадион в Караколе был построен в 1960-1970 годах, с прилегающей к нему гостиницей на 25 человек. Общая площадь составляет более 5 гектаров.