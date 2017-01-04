На Иссык-Куле могут появиться два больших футбольных поля

331  0
Гулиза Авазова

Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев встретился с президентом Федерации футбола Кыргызстана Семетеем Султановым.

Как сообщает пресс-служба областной госадминистрации, во время встречи Акибаев и Султанов посетили стадион в Караколе, а также обсудили вопрос строительства двух больших футбольных полей и двух мини-площадок с вместительным гостиничным комплексом на базе данного стадиона.

"Мы намерены подходить комплексно к развитию игровых видов спорта, не должно быть так, чтобы только один вид спорта развивался, а остальные отставали. Данный стадион был построен в союзное время с расчетом на то, чтобы спортсмены могли адаптироваться к игре в условиях среднегорья, необходимо использовать все эти плюсы", - отметил полпред.

В свою очередь Султанов предложил под патронажем местных органов самоуправления создать футбольную команду, которая смогла бы принять участие в чемпионате Кыргызстана среди команд высшего дивизиона.

На что Акибаев пообещал рассмотреть данное предложение, так как ему необходимо обсудить с мэрами и акимами возможности финансирования.

Как уточняется, стадион в Караколе был построен в 1960-1970 годах, с прилегающей к нему гостиницей на 25 человек. Общая площадь составляет более 5 гектаров.

URL: http://www.vb.kg/353048
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, федерация, футбол
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  