Форум в Бишкеке объединил инвесторов и государство

В Бишкеке 15 декабря прошел форум "Инвестиционный вектор: государство и бизнес", организованный Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики. Площадка объединила представителей правительства, деловых кругов, банковского сектора и международных партнеров.

Открывая форум, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев отметил, что инвестиции остаются ключевым фактором устойчивого экономического роста. По его словам, проводимые в стране реформы уже дают результат: за последние пять лет объем валового внутреннего продукта увеличился почти втрое, а рост ВВП по итогам 11 месяцев текущего года составил более 10 процентов.

Глава кабмина подчеркнул, что в Кыргызстане сформирована современная правовая база для инвесторов. Принятые в 2025 году законы об инвестициях и государственно-частном партнерстве, как отметил он, соответствуют международным стандартам и направлены на защиту капитала. Власти намерены и далее концентрировать усилия на привлечении инвестиций в приоритетные отрасли - энергетику, логистику, агропромышленный комплекс, горнодобывающий сектор, IT, туризм и фармацевтику.

Директор Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров сообщил, что развитие механизмов ГЧП позволило стране существенно улучшить позиции в международных рейтингах. Сегодня портфель проектов государственно-частного партнерства превышает 90 инициатив общей стоимостью более 434 млрд сомов. Только за 11 месяцев 2025 года были подписаны соглашения, обеспечившие приток частных инвестиций на сумму свыше 3,8 млрд долларов.

Отдельное внимание на форуме было уделено свободным экономическим зонам. За последние три года они привлекли более 5 млрд сомов инвестиций, а налоговые и иные поступления в бюджет превысили 10 млрд сомов. В настоящее время в СЭЗ работают сотни предприятий, включая производства, ориентированные на экспорт и импортозамещение.

Участники форума отметили, что мероприятие стало важным шагом к выстраиванию системного диалога между государством и бизнесом. По итогам встречи планируется принятие резолюции, которая определит дальнейшие направления совместной работы по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане.