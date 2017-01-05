Для лечения экс-мисс Кыргызстана артисты проведут благотворительный концерт

21 января в центре "Сейтек" состоится благотворительный концерт в поддержку тяжелобольной "Мисс Кыргызстана 2013" Жибек Нукеевой. Об этом сообщила организатор концерта Ассоль Молдокматова.

По ее словам, свое участие на концерте подтвердили певцы Кайрат Примбердиев, Айова, Руслан Абылов, Эрнис Асаналиев, Аяна Касымова, дуэт NON-STOP, Иса Омуркулов, танцор Жан Воинов, ансамбль "Азия-Нур" и команда "Моника Беллуччи".

Всех остальных неравнодушных граждан она призвала оказать посильную материальную помощь и перечислить средства на следующие реквизиты:

Начисления по Кыргызстану с платежных терминалов ЭЛСОМ на номер (+996)559182383. Начисления через систему переводов Mobilnik.kg на номер: (+996)559182383. Начисление с Казахстана с платежных терминалов QIWI киви на номер: на казахский номер +77013120695.

Платёжные реквизиты KICB:

в долларах: Nukeeva Medina, счет: 1280016035334079, SWIFT: KICBKG22 в сомах: Нукеева Медина, счет: 1280016035333978, БИК: 128001 в рублях: Нукеева Медина, счет 1280016035334180 KICBKG22

Напомним, в декабре стало известно, что у Жибек Нукеевой врачи обнаружили хондросаркому тазобедренной кости третьей степени. Болезнь сильно прогрессировала и сейчас девушка нуждается в срочном дорогостоящем лечении. Процедура протонной терапии в Праге стоит 80 тысяч евро.

Отметим, ранее она участвовала в международных конкурсах красоты. В 2013 году она завоевывала титул "Мисс Кыргызстан" и представляла страну на международном конкурсе красоты "Мисс Мира".