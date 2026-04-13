В Кыргызстане стартовала акция "Сохраним памятники Победы!"

- Светлана Лаптева
В Бишкеке на братском кладбище "Кызыл-Аскер" снова зазвучали голоса тех, кому небезразлична история, ведь здесь стартовала благородная акция "Сохраним памятники Победы-Кыргызстан". Первыми на уборку мемориальной территории вышли те, кто сегодня стоит на страже мира - военнослужащие воинской части 23565 Сил воздушной обороны Кыргызстана и бойцы 2-го батальона 2-й роты внутренних войск.

Эта инициатива была заложена поисковым движением "Наша Победа - Биздин Жениш" много лет назад и с тех пор стала доброй традицией. Главная цель организаторов заключается в том, чтобы привлечь внимание к состоянию братских захоронений и памятников, посвященных памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Работа включает в себя поиск монументов, изучение их состояния, фотографирование и распространение фотофактов в сетях. Участники приводят объекты в порядок своими силами, а при необходимости привлекают средства тех, кто желает внести свой вклад в восстановление.

Представитель СВО Садыр Момуналиев поделился личной историей связи части с этим местом:

"На братском кладбище "Кызыл - Аскер" похоронен легендарный человек - первый начальник Одесской школы пилотов, которая в 1941 году, из Одессы перебазировалась сначала в Сталинград, а затем во Фрунзе. И его заслуга в том, что он смог в сложнейшее время организовать работу училища, а это и учебный процесс, быт, строительство аэродромов В Канте, Токмоке, станции Луговой. А если учесть, что за годы Великой Отечественной войны в Киргизской ССР было подготовлено более 1.5 тысяч летчиков становится понятнее значимость полковника Мительмана для становления авиации, уже и для Воздушных сил Кыргызстана. А наша часть - правоприемник той самой одесской школы пилотов. И спасибо поисковому движения "Наша Победа-Биздин Жениш" они рассказали и пригласили нас на субботник лет 15 назад, для нас это еще возможность рассказать молодому пополнению историю части"

Военнослужащие 2-го батальона 2-й роты внутренних войск также рассказали, что для них честь принимать участие в уборке Братского кладбища воинов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. По их словам, это очень правильно, когда рассказывается история бойцов, которые там похоронены.

В дальнейшем акцию на Братском кладбище продолжат школы города. Участие в субботниках добровольное и проходит с согласия родителей. К работе присоединятся и городские службы. Специалисты "Зеленстроя" высадят цветы и спилят сухостой, а сотрудники БАРУ проведут работы по восстановлению скульптур. Каждый год покрытие памятников приводят в порядок и окрашивают, но оно вздувается, поэтому в этом году планируют применить другие, более современные материалы.

Посольство России всегда откликалось на просьбы помочь поискать спонсоров для каких-то технических работ на Братском кладбище. Технический уход зачастую незаметен, но за объектом постоянно присматривают сотрудники БАРУ. Периодически возникают вопросы по системе полива или косилке, которые нужно решать оперативно, и в этом году посольство России также помогает поисковикам.

Примерно 25-го апреля планируется завершающая акция, включающая субботник и митинг. Организаторы планируют, что от мемориальных досок и зданий, где находились госпитали, мотоциклисты и велосипедисты провезут флаги Победы. У самих госпитальных табличек пройдет возложение цветов, после чего участники приедут на Братское кладбище "Кызыл-Аскер". В этот день на мемориал приглашают родных погибших и пропавших без вести, а также потомков врачей и медперсонала эвакогоспиталей, которые боролись за жизнь каждого бойца в глубоком тылу.

Забота о памяти объединит всю страну, ведь субботники пройдут на братских захоронениях в Джалал-Абаде, на курорте "Иссык-Ата", в городе Кант и в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. При этом на многих других кладбищах Кыргызстана похоронены фронтовики, умершие уже после войны. Привести в порядок такие захоронения или обновить звезды на обелисках может любой человек или организация.

В поисковом движении "Наша Победа - Биздин Жениш" призывают кыргызстанцев заглянуть в базу "Память народа", чтобы узнать больше о жизни тех или иных ветеранов, опубликовать информацию в сетях с хештегом #Сохраним Памятники Победы Кыргызстан 2026 и прислать эти истории в редакцию VB.KG - "Вечерний Бишкек".


