Опытный "лизун" Лейла Саралаева не замечает бревно в собственном глазу

Журналист Лейла Саралаева, обосновавшаяся ныне за границей, в последнее время демонстрирует удивительную легкость в раздаче ярлыков и обвинений. Громко обличая коллег и политиков в "грехах", она, кажется, совершенно забыла о собственном творческом пути, который еще недавно напоминал виртуозное исполнение дифирамбов. Назвав теперь уже бывшего замглавы Кабмина Эдиля Байсалова "лизуном", Саралаева явно рассчитывала на короткую память аудитории. А ведь в свое время ее статьи в адрес тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева были написаны в таком восторженном тоне, что у читателя невольно складывалось впечатление о его святости и непогрешимости. Такое "облизывание" приносила вполне ощутимые плоды в материальном плане.

История ее отношений с Атамбаевым - это вообще отдельный пример политической экзальтации. Она вначале со всей пылкостью своей души любила президента, то потом после смены власти якобы разочаровывалась в нем, продемонстрировав те самые навыки "переобувания", в которых сегодня упрекает других. Судя по всему, эти метания имели под собой не только эмоциональную, но и вполне прагматичную основу.

Особенно цинично на фоне нынешних ее стенаний о "зажиме свободы слова" выглядят прежние заявления самой Саралаевой. Когда Атамбаев обрушивал многомиллионные иски на СМИ, она публично оправдывала жесткие меры против коллег. То есть она дословно заявляла, что другого пути научить журналистов ответственности нет, и сетовала, что свобода слова в стране превратилась во вседозволенность. Она упрекала редакции в погоне за дешевой популярностью и отсутствии самоцензуры, фактически выступая на стороне тех, кто душил независимую прессу.

Примечательно, что логика Саралаевой того периода удивительным образом перекликается с позицией Эдиля Байсалова, которую он озвучил в 2024 году, комментируя резонансное дело об аресте 11 журналистов. Обосновывая действия властей, он использовал схожую риторику "воспитания" прессы:

"Свобода слова в Кыргызстане есть... Вот эти наши молодые ребята - конечно, они не враги. Конечно, они ошиблись. Они никакие не предатели. Ни у главы государства, ни у правоохранительных органов, ни у судей нет намерения сгноить их в тюрьме. Это просто воспитательный процесс. Это отцовский, братский долг, воспитание. В некоторых случаях глава семьи или хозяин дома должен немного навести порядок. Воспитанный народ не будет унижен", - заявил он.

Но самым показательным эпизодом в атамбаевский период является история журналиста Дайрыбека Орунбекова. Именно с публичного заявления Саралаевой и ее статьи в газете "Новые лица" началось преследование журналиста. Она фактически указала Генпрокуратуре, кого нужно привлечь к ответственности за "ложную информацию". В итоге Орунбеков столкнулся с судебным иском на 2 миллиона сомов и угрозой реального тюремного срока. О том, к каким трагическим последствиям для его семьи привело это давление, запущенное с подачи Саралаевой, он рассказал в интервью 24.kg:

"В своей газете Лейла Саралаева написала, что меня надо привлечь к ответственности за статью об ошских событиях, где я обвинил членов временного правительства. Она написала, что эта информация ложная. После Генпрокуратура возбудила дело и поручила расследование спецслужбам. Мне грозит до двух лет тюрьмы, если я не выплачу два миллиона сомов, которые должен по иску президента и не извинюсь перед ним. Но у меня таких денег нет. Наверное, посадят. Жена моя сильно переживает. У нее выкидыш случился из-за этого", - сказал он.

Сегодня, пытаясь примерить на себя роль этакого принципиального борца за правду и критикуя нынешние власти, госпожа Саралаева предпочитает не вспоминать о сломанных судьбах коллег, к которым она приложила руку. Прежде чем искать соринки в чужих глазах и раздавать хлесткие эпитеты, ей стоило бы наконец разглядеть бревно в собственном глазу. История – она дама злопамятная, и попытки вычеркнуть из биографии периоды услужливого восхваления власти и доносительства на коллег редко заканчиваются успехом.