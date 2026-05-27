Глава Минфина КР: Шесть госбанков для нашей экономики - это немного

203
- Светлана Лаптева
Министр финансов Кыргызстана Руслан Суйналиев заявил, что наличие шести государственных банков не является проблемой для страны. Об этом он сообщил в ходе мероприятия "Открытый кабинет".

По словам министра, за последние годы экономические показатели республики значительно укрепились: ВВП приблизился к отметке 2 трлн сомов, а доходы консолидированного бюджета впервые превысили 1 трлн сомов. На фоне такого роста, как отметил Суйналиев, шесть госучредительных банков для Кыргызстана - "небольшое количество".

"Сегодня мы с гордостью представляем наши достижения на международных переговорах. Поэтому шесть государственных банков для нас - это немного", - подчеркнул глава Минфина.

Он также добавил, что международные финансовые институты и рейтинговые агентства перешли к позитивным оценкам экономической ситуации в стране, что подтверждает правильность выбранного курса.


URL: https://www.vb.kg/458844
Теги:
банковский сектор, Кыргызстан, Министерство финансов
