Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом!

Сегодня, 27 мая, Кыргызстан встречает один из самых светлых, чистых и священных мусульманских праздников - Курман айт. В нашей столице и по всей стране утро уже началось с праздничного Айт намаза, объединившего тысячи верующих в общей молитве о добре и согласии.

Курман айт (Ид аль-Адха) - это время, когда наши сердца наполняются особенной щедростью, милосердием и заботой о ближних. Этот праздник, знаменующий окончание священного паломничества - хаджа, каждый год напоминает нам о главных человеческих ценностях: любви к семье, сострадании к нуждающимся и искренней благодарности за все, что у нас есть.

Сегодня в наших домах накрыты праздничные дастарханы, а двери открыты для родных, друзей и соседей. По доброй традиции, делясь праздничным угощением, мы делимся своей душевной теплотой. Пусть это благословенное время принесет в ваши семьи уют, взаимопонимание и радость встреч с любимыми людьми.

Мы искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокойствия и процветания. Пусть в каждом доме звучит детский смех, а на нашей благодатной земле всегда царят мир, единство и благополучие!

Айт маарек болсун!