Отмена сверхурочных и командировок. Внесены изменения в Трудовой кодекс

Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики", сообщает Отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят в целях защиты трудовых прав несовершеннолетних лиц и работников культуры и искусства. В указанных целях принятым Законом вносятся изменения в Трудовой кодекс.

Согласно изменениям в статье 297, запрещается направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, культурно-массовым мероприятиям работников в возрасте до 18 лет (за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, при наличии письменного согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения уполномоченного государственного органа в области образования, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба их здоровью, обучению и нравственному развитию, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями профессий, устанавливаемыми правительством Кыргызской Республики).

Статья 397 дополняется частями 2 и 3, согласно которым основной формой трудовых отношений с творческими работниками, руководителями и специалистами государственных и муниципальных организаций в области культуры и искусства является трудовой договор.