Бишкекчане: Посуточные квартиры - это аморальный беспредел

30 декабря президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности".

Как сообщает пресс-служба президента, документ усилит административную ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

"Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей. Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания", - говорится в сообщении.

Таким образом, люди, которые занимаются посуточной арендой жилья будут штрафоваться на 7 тысяч сомов, если это физическое лицо, и на 70 тысяч, если юридическое.

В интернете сразу же об этом бурно заговорили. Например, известный блогер Айбек Баратов сообщил, что он считает такой запрет неправильным.

В первую очередь такому закону крайне рады те, кому "посчастливилось" жить по соседству с такой квартирой. Множество людей жалуются, что в подобных квартирах постоянно пьянки, шум и непристойные вещи. Мол, проституток туда водят, а мы должны всё это терпеть. Бесконечные беспорядки в подъезде, разборки и драки.

Аргументами против такого закона называют дороговизну гостиниц и якобы для туристов так выгоднее и удобнее. Если проанализировать стоимость посуточных квартир, то в среднем сутки в таком жилище обойдутся от 1500 до 2500 тысяч сомов - зависит от расположения квартиры, состояния, условий и количества комнат. За такую же сумму вполне можно найти приличные условия в "легальных" отелях и гостиницах. Что же касается туристов, то среди западных искателей приключений в последнее время очень популярны различные хостелы. В таком заведении ночь стоит и вовсе меньше - 1000 сом. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

В большей мере против вступления в силу этого закона выступают именно владельцы подобных квартир. Работа - не бей лежачего. Прибраться за клиентом, взять оплату. И этим людям гораздо выгоднее сдавать свою двушку именно так, нежели на целый месяц. Ведь если сдавать на месяц, то получится около 20 тысяч сомов, а если каждый день по 2000, - то около 60 тысяч. Конечно, каждый день клиентов не найти, но ведь если бы не было спроса, то и не было бы предложения. Для многих это полноценный бизнес. Сдавая несколько квартир, можно устроить себе вполне безбедную жизнь.

Только на форуме "Дизель" 19 страниц объявлений, предлагающих снять квартиру на час или на ночь. Не стоит и забывать об услугах "18+". Вроде бы сдается простая квартира на ночь, но если сильно надо, то можно и девочек организовать.

Что касается горожан, то большая часть опрошенных респондентов высказалась против посуточных квартир. Мнения схожи - пьянство, разврат и беспредел. Никто за подобными квартирами не следит, а хозяевам главное получить свои деньги, дальше - проблемы соседей.