Бишкекчане: Посуточные квартиры - это аморальный беспредел

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Глеб Куренев

30 декабря президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности".

Как сообщает пресс-служба президента, документ усилит административную ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

"Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей. Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания", - говорится в сообщении.

Таким образом, люди, которые занимаются посуточной арендой жилья будут штрафоваться на 7 тысяч сомов, если это физическое лицо, и на 70 тысяч, если юридическое.

В интернете сразу же об этом бурно заговорили. Например, известный блогер Айбек Баратов сообщил, что он считает такой запрет неправильным.

В первую очередь такому закону крайне рады те, кому "посчастливилось" жить по соседству с такой квартирой. Множество людей жалуются, что в подобных квартирах постоянно пьянки, шум и непристойные вещи. Мол, проституток туда водят, а мы должны всё это терпеть. Бесконечные беспорядки в подъезде, разборки и драки.

Аргументами против такого закона называют дороговизну гостиниц и якобы для туристов так выгоднее и удобнее. Если проанализировать стоимость посуточных квартир, то в среднем сутки в таком жилище обойдутся от 1500 до 2500 тысяч сомов - зависит от расположения квартиры, состояния, условий и количества комнат. За такую же сумму вполне можно найти приличные условия в "легальных" отелях и гостиницах. Что же касается туристов, то среди западных искателей приключений в последнее время очень популярны различные хостелы. В таком заведении ночь стоит и вовсе меньше - 1000 сом. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

В большей мере против вступления в силу этого закона выступают именно владельцы подобных квартир. Работа - не бей лежачего. Прибраться за клиентом, взять оплату. И этим людям гораздо выгоднее сдавать свою двушку именно так, нежели на целый месяц. Ведь если сдавать на месяц, то получится около 20 тысяч сомов, а если каждый день по 2000, - то около 60 тысяч. Конечно, каждый день клиентов не найти, но ведь если бы не было спроса, то и не было бы предложения. Для многих это полноценный бизнес. Сдавая несколько квартир, можно устроить себе вполне безбедную жизнь.

Только на форуме "Дизель" 19 страниц объявлений, предлагающих снять квартиру на час или на ночь. Не стоит и забывать об услугах "18+". Вроде бы сдается простая квартира на ночь, но если сильно надо, то можно и девочек организовать.

Что касается горожан, то большая часть опрошенных респондентов высказалась против посуточных квартир. Мнения схожи - пьянство, разврат и беспредел. Никто за подобными квартирами не следит, а хозяевам главное получить свои деньги, дальше - проблемы соседей.

URL: http://www.vb.kg/353080
Теги:
Алмазбек Атамбаев, аренда, закон
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Комментарии
Бееее
05.01.2017, 15:07

люди найдут куда сходить ))))))))))))))))))

0
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Бахадыр
05.01.2017, 15:24

Посуточные квартиры это настоящий кошмар и беспредел. Все наверно знают, что Посуточно квартиры снимают для того чтобы либо отметить праздник, (а это шум, пьянки и драки) Либо для интимных встреч. 

В то же время, в посуточных квартирах зачастую скрываются беглецы, бандиты и террористы и прочие криминальные элементы. Конечно, это будет большой потерей дохода для частников сдающие квартиры, но стратегическая составляющая намного важнее-это безопасность страны, так же борьба с проституцией, и развратом молодежи!

+2
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Кайрат
05.01.2017, 15:43

Все верно, таки надо а то соседка посуточно сдает кому-то так всю ночь слышны стоны баб

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Тима
05.01.2017, 16:10

я вам так скажу ребята - это все равно что бороться с ветряными мельницами ! как доказать ? а ? как узнать и поймать ? 

скажут просто гости пришли или знакомые ... и все тут а вот входить и врываться проверять ни кто не сможет эта частная собственность , так что увы облом ! не о том думаете ребята ! уровень жизни нужно поднимать ... тогда и эта услуга будет не нужна ! а наши чинуши только и думают как прикрыть народу доход , и как по больше оштрафовать ,,, чтоб набить свой карман ...

вывод - не о том думаете , ой не том !  

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Тобермори.
05.01.2017, 17:31

М-да, крайне опрометчивое решение. Как правило в гостиницах, чьи номера сдаются за ту же сумму, нет сервиса как такового. Сальные простыни, полотенца, запах, отношение персонала "на отвали".  Квартиры же, это отличный вариант. Там всегда чисто, прибрано, новое постельное бельё и полотенца. Было бы лучше, если закон ужесточал правила сдачи квартир (не шуметь после 00.00 например), но запрещать этот бизнес совсем...

-1
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Фашист
05.01.2017, 18:57

Ничто не хорошо и не плохо, все зависит от того, как на это смотреть. У всего есть разные стороны, мы живем не в черно--белом мире.

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Рэсэс
05.01.2017, 19:33

Еще один бизнес монополизировали олигархи.

Опять тысячи частных лиц останутся без дохода. Но десятки гостиниц станут богаче.

Политика нашего государства взяла курс и на полном ходу "Побеждают десятки против тысяч".

Даже не знаю кого ругать, демократию или депутатов.

Так понимаю наши политические деятели только занимаются тем, что запрещают. Что-нибудь бы умное наконец придумали на 26 лет.

-1
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Кыргыз
05.01.2017, 20:03

Масса людей остануться без работы . Гостиницы - это самый оптимальный вариант для командировочных , вы что творите депутаты ? Какой запрет ? Снимать в отелях за ночь за 100$? Скоро в Кыргызстане ничего не останется.

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Горожанин
05.01.2017, 21:17

С РФ приезжали дальние родственники (ухаживать за захоронением) снимали посуточно квартиру - дней на 10 приблизительно, так как дешевле у удобнее.  

Пока только вижу лоббирование интересов гостиничного бизнеса и рост цен на гостиницы.

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Патриот
05.01.2017, 21:27

Зато хоть аренда квартир подешевеет значительно!! Эти держатели притонов сняли большую часть квартир, и сдают посуточно, почасово.. В эти квартиры ходят только потр..... Ся..

Обеими руками за запрет, давайте вместе

будем бороться с этим беспределом...

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tt tt
06.01.2017, 01:51
Карма: +114
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 167
Минусов: 53
Комментариев: 334

Рэсэс

Еще один бизнес монополизировали олигархи.

Опять тысячи частных лиц останутся без дохода. Но десятки гостиниц станут богаче.

Политика нашего государства взяла курс и на полном ходу "Побеждают десятки против тысяч".

Даже не знаю кого ругать, демократию или депутатов.

Так понимаю наши политические деятели только занимаются тем, что запрещают. Что-нибудь бы умное наконец придумали на 26 лет.

согласен....власть так и ничего толкового не придумала...

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MaX asdf
06.01.2017, 08:56
Карма: +218
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 340
Минусов: 122
Комментариев: 884

Все правильно. Не должно быть никаких посуточных квартир, для этого гостиницы есть. Если бы эти квартиры посуточно снимали порядочные люди, еще можно было бы о чем-то спорить. Но ведь их снимают в основном для пьянок и развлечений с проститутками.

Исполнение конечно топорное, но наши по-другому не умеют. Да и не получилось бы - ну ввели бы они налог для посуточных квартир выше, а как контролировать?

И не надо плакаться про свою бедную жизнь. Действительно бедные люди не имеют по несколько квартир. И спрос на съем жилья на длительные сроки всегда был и будет.

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Waster
06.01.2017, 12:47

Не правильно это! Да может быть так и есть гулянки, вечеринки или же интим. Однако некоторые люди нуждаются в таких квартирах , не все могут позволить для того что бы уединиться со своей женой или же девушкой снять себе гостиницу так как гостиницы ,по сравнению с посуточными квартирами дороже

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бабур
06.01.2017, 13:12

хоть одно радует скоро квартиры будут дешеветь все начнут продавать)))))))))

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мимо
06.01.2017, 14:54

Waster

Не правильно это! Да может быть так и есть гулянки, вечеринки или же интим. Однако некоторые люди нуждаются в таких квартирах , не все могут позволить для того что бы уединиться со своей женой или же девушкой снять себе гостиницу так как гостиницы ,по сравнению с посуточными квартирами дороже

ну смотря какие гостиницы. можно найти вполне приемлемый вариант дешевле таких квартир.

А так по сути сейчас будут ныть только те ленивые люди, которые не хотят работать.

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Программа Орёл и Решка
06.01.2017, 16:02

И так мы приехали в Кыргызстан. Для начала найдём дешевый хостел или квартирку. Вот же беда. В 2017 году запретили эти все хостелы мостелына сутки. Что делать? Тратим 4000сом на жильё, это в долларах выйдет где то 60баксов. 40баксов на еду и осмотр местной достопремечательности. А с золотой картой пусть едет в особняк депутата

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Горожанка
06.01.2017, 16:41

А Вы знаете как себя чувствуют соседи таких квартир? Когда ночью творится беспредел (шум, драки, крики), когда перепутав квартиры ломятся к тебе домой, когда путь по лестничной площадке к себе в квартиру опасен, когда твой подъезд превращается в проходной двор, когда боишься за детей, когда наличие одной такой квартиры отравляет жизнь всем вокруг. Почему соседи таких квартир должны это все терпеть? Почему ??!!!

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Игнат
06.01.2017, 17:33

Программа Орёл и Решка

И так мы приехали в Кыргызстан. Для начала найдём дешевый хостел или квартирку. Вот же беда. В 2017 году запретили эти все хостелы мостелына сутки. Что делать? Тратим 4000сом на жильё, это в долларах выйдет где то 60баксов. 40баксов на еду и осмотр местной достопремечательности. А с золотой картой пусть едет в особняк депутата

Где вы такие цены нашли? За 40 долларов можно снять номер в гостинице на 2 персоны с едой

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Патриот
06.01.2017, 17:45

Бред. Моя собственность! Продам, сдам, подарю мое дело!

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