Возле здания Генпрокуратуры милиция нашла разорванное от взрыва дерево

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Аида Джумашева

Возле здания Генпрокуратуры милиция нашла разорванное от взрыва дерево. Об этом сегодня, 5 января, "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, в настоящий момент на месте находится оперативная группа из числа сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что накануне в социальных сетях появилась информация о том, что рано утром жители южной части столицы слышали шум от взрыва.

Как уточнили в ведомстве, сейчас выясняется от чего конкретно взорвалось дерево. Никаких осколков от взрывчатых веществ на месте не обнаружено.

URL: http://www.vb.kg/353118
Теги:
взрыв, ГУВД
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