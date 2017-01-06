Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Китай

Какая шапка у него. Кто у него вообще стилист? Ведь строгий деловой костюм и пальто совершенно не сочетаются с этим национальным головным убором. К чему эта показуха? Китайцы ведь свои национальные шапки не одели. Вот уж кто действительно прогрессивная нация. А наши все свою национальную принадлежность пытаются выделить, как какие-нибудь африканские вожди, потому что гордиться больше нечем.