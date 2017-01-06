Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Китай

361  2
ВБ

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 января, прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

В рамках визита президент Алмазбек Атамбаев встретится с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Главы государств обсудят актуальные вопросы кыргызско-китайских отношений, дальнейшие планы по наращиванию взаимодействия по широкому спектру двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

URL: http://www.vb.kg/353120
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Радик Давыдов
06.01.2017, 10:07
Карма: +50
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 78
Минусов: 28
Комментариев: 118

девушки симпатичные на видео)) 

посмотрел состав делегации, видимо намечаются разносторонние переговоры.

0
Цитировать
Жалоба модератору
MaX asdf
06.01.2017, 11:46
Карма: +218
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 340
Минусов: 122
Комментариев: 884

Какая шапка у него. Кто у него вообще стилист? Ведь строгий деловой костюм и пальто совершенно не сочетаются с этим национальным головным убором. К чему эта показуха? Китайцы ведь свои национальные шапки не одели. Вот уж кто действительно прогрессивная нация. А наши все свою национальную принадлежность пытаются выделить, как какие-нибудь африканские вожди, потому что гордиться  больше нечем.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  