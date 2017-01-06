Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Китай

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посмотрел состав делегации, видимо намечаются разносторонние переговоры.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 5 января, прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.
В рамках визита президент Алмазбек Атамбаев встретится с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Главы государств обсудят актуальные вопросы кыргызско-китайских отношений, дальнейшие планы по наращиванию взаимодействия по широкому спектру двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.