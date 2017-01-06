Повальное бегство по чужим и поддельным паспортам. Задержан нарушитель

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ВБ

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Акжол-автодорожный" за нарушение государственной границы задержали гражданина Кыргызстана.

Во время паспортного контроля гражданин Кыргызской Республики К.С., 1993 г.р., предъявил пограничному наряду чужой паспорт (ID-card). Нарушитель пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.

Со слов задержанного, он направлялся в с. Кордай (РК), но так как его паспорт был под залогом, он использовал паспорт своего друга.

После оформления соответствующих документов нарушитель госграницы был передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР, сообщает отдел по связям с общественностью пограничной службы КР.

Напомним, 4 января 2017 г. пограничники контрольно-пропускного пункта "Ош-аэропорт" за попытку нарушения государственной границы задержали другого гражданина Кыргызстана с поддельным паспортом.

URL: http://www.vb.kg/353139
Теги:
нарушения, Погранслужба
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