Бишкек ведет консультации о дальнейшей деятельности ОБСЕ в Кыргызстане

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Айдана Абдуваитова

Бишкек ведет консультации с государствами-членами ОБСЕ о дальнейшей деятельности организации в Кыргызстане. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно ноте МИДа, процедура изменения статуса ОБСЕ в Бишкеке должна была начаться с 1 января этого года.

"Сейчас с государствами-членами ОБСЕ продолжается консультация по дальнейшей деятельности Центра ОБСЕ в Бишкеке", - отметили в ведомстве.

Напомним, 27 сентября после скандального выступления Кадыржана Батырова на площадке ОБСЕ в Варшаве МИД направил в организацию ноту об изменении статуса ее присутствия и мандата в Кыргызстане, преобразовав Центр ОБСЕ в Программный офис ОБСЕ.

Кыргызская сторона отметила, что решение о переформатировании статуса организации было принято давно, но после выступления Кадырова пришлось его ускорить.

URL: http://www.vb.kg/353149
Теги:
МИД, ОБСЕ
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Комментарии
Чел
06.01.2017, 13:36

Закрыть эту шаражкину контору.

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Жалоба модератору
Капучино
06.01.2017, 17:30

Вот это уже по-взрослому! Пусть мы маленькая и на их взгляд нищая страна, но мы суверенное государство и этим все сказано 

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