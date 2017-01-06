Бишкек ведет консультации о дальнейшей деятельности ОБСЕ в Кыргызстане

Бишкек ведет консультации с государствами-членами ОБСЕ о дальнейшей деятельности организации в Кыргызстане. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве иностранных дел.

Согласно ноте МИДа, процедура изменения статуса ОБСЕ в Бишкеке должна была начаться с 1 января этого года.

"Сейчас с государствами-членами ОБСЕ продолжается консультация по дальнейшей деятельности Центра ОБСЕ в Бишкеке", - отметили в ведомстве.

Напомним, 27 сентября после скандального выступления Кадыржана Батырова на площадке ОБСЕ в Варшаве МИД направил в организацию ноту об изменении статуса ее присутствия и мандата в Кыргызстане, преобразовав Центр ОБСЕ в Программный офис ОБСЕ.

Кыргызская сторона отметила, что решение о переформатировании статуса организации было принято давно, но после выступления Кадырова пришлось его ускорить.