Горожанин заставлял убирать собственные экскременты сотрудников мэрии

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Горожанин заставлял убирать собственные экскременты сотрудников муниципального предприятия "Тазалык", об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

4 января 2017 года в Бишкеке на пересечении проспекта Манаса и улицы Киевской произошел нелицеприятный случай – сотрудник одного из столичных обменных пунктов валют, справив свою нужду в полиэтиленовый пакет, требовал от сотрудников МП "Тазалык" убрать за ним, информирует муниципалитет.

Сотрудники предприятия в это время убирали твердо-бытовые отходы из близлежащих к пункту урн и никак не ожидали оскорблений, посыпавшихся от мужчины в свой адрес.

На место инцидента незамедлительно выехали инспекторы санитарно-экологической инспекции, которые и установили личность хулигана, который не раз пользовался уличной урной как туалетом. Им оказался сотрудник одного из обменного бюро Г.С., на имя которого был составлен протокол об административной ответственности. Нарушитель санитарных норм принес свои извинения и впредь обещал не нарушать правила благоустройства.

Дорогие горожане! Столичный муниципалитет убедительно просит вас уважать ежедневный труд сотрудников МП "Тазалык", которые работают и в дождь, и в зной, и в мороз, и в жару, не бросать мусор в неположенных местах и не нарушать санитарные нормы.

URL: http://www.vb.kg/353150
Теги:
мэрия, Тазалык
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Комментарии
Дворник
06.01.2017, 12:28

Закрепите прилегающие территории  за владельцами частных предпринимателей.  Рабочие места появятся,  бюджет пополнится, город чище  будет, сами гадить не будут.

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Гость Гостевич
06.01.2017, 13:08

Смешно. (плакать охота)

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312
06.01.2017, 13:09

А почему скрываете лицо этого гада? Надо было заставить сожрать свое дерьмо, чтоб навеки отучить ср*ть где попало. Покажите его рожу.

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Лиса и Ворона. Целование с коррупцией
06.01.2017, 13:44

Я бы хотел видеть этот бланк по составлению административного нарушения. Нельзя ли показать копию (ксерокопию) такого документа?

Дело в том, что если усовершенствовать такие бланки не только по городским штрафам, но и сотрудников ГАИ,  также аилкомов, то можно без траты времени, без лишней забюрокраченности и "мобильности" таких бланков штрафов избежать многих злоупотреблений, рисков сговора инспекторов с жителями, водителями, нарушителями общественного порядка. То есть, сделать удобно для тех, кто "изымает штраф", а также отрезать путь к обходу закона во время "оформления" таких штрафов и протоколов!

К примеру, если ГАИшники заведут у себя заранее отпечатанные типографским способом. К примеру, это КРАСНЫЙ БЛАНК (ужас!), ЖЕЛТЫЙ БЛАНК (строго!). СЕРЫЙ БЛАНК (рядовое нарушение). И там соответствующие виды нарушений в столбик перечислены...

И, как сказано только что,  заранее отмеченными в столбик видами нарушений как "езда на красный", "превышение скорости", "деревенская езда", незаконная парковка", "опасный незаконный маневр на дороге" (включает выезд на встречную полосу , объезд потока автомашин слева по "встречной" с целью опережения потока автомашин (бусы это делают везде и всюду!), езда вперед по левой стороне дороги до поворота налево (деревенская езда), "несоблюдение правила очередности" (в узкое место въезжают не как бараны и ишаки, а по принципу "ОДИН ПОСЛЕ ОДНОГО!" -  и ряд других, то инспектору ГАИ-ПМ не нужно тратить время на "переговоры" с водителем о нарушении, а нужно только поставить "птичку" напротив вида нарушения, "место и время нарушения, номер и подпись". И все это займет не более двух минут! То есть, он сразу формулирует свои претензии к водителю, и ему нет шанса "валять дурака" с водителем, чтобы ТОРГОВАТЬСЯ насчет "нарушения!

А почему МВД и ГАИ-ПМ противится этим мерам, о чем ранее много раз говорили, это потому, что ОНИ НЕ ХОТЯТ лишиться кормушки, за счет чего питаются ка сами инспекоры ГАИ, но и их прямые начальникик,  а также кураторы в Белом Доме!!!

Заодно, инспекторам ГАИ будет отрезан путь ТЯНУТЬ ВРЕМЯ и вынуждать водителя "подумать", и предлагать соответственно, "оплату на месте"! То есть, отрежет путь к злоупотреблениям и использованием прорехов в законе, а также в процедурах использования этого закона как "оформление штрафа"!

Вроде эти вещи - мелочь. Но не так. За рубежом до мелочей проработаны эти бланки, процедуры, что инспектор дорожной полиции "ВЫНУЖДЕН" действовать по закону, а не "может самодельничать" на месте!

И тут кроется "секрет" того, почему это мы все время ужесточаем законы и штрафы, а службы и ГАИ-ПМ продолжают злоупотреблять своим положением и идут на поборы, взятки, на коррупцию!

Неужели у наших чиновников и кураторов служб, где разрабатываются эти бланки и процедуры (их аналитические службы от ОГАИ. аилкома до коридоров ЖК и Белого Дома) не хватает мозгов до этого додуматься?! Что штрафы на дорогах, что такие как у Зеленхоза сегодня "бытовые" нарушения..

Решение тут такое, поймите, господа, показываю на пальцах: "Вместо "ужесточения закона", нужно упростить процедуры, и ... "СНИЗИТЬ" все штрафы до разумного и исполнимого уровня.. НО сделать их ДЕЙСТВЕННЫМИ, ТОЧЕНЧНЫМИ, а не ФОРМАЛЬНЫМИ! Логика тут такова: то, что вкруг молодой кобылицы крутятся, рычат, ржут хромые, кривые импотентные казлы, коротышки, бараны и старые лошади мимо "цели" - это еще не значит, что они вставят свои "шланги"  туда, "куда надо"... Надо всех этих "игроков" не слушать, убрать в сторону, но оставить только одного: молодого, и "способного"!! И того, кто серъезно на ногах стоит! А не "шатающихся", в ногах "мелькающих",. и хромающих...

И тогда только будет толк. А эти все "ужесточения" - это все пародия и цирк на "реформы"! Вот в чем логика, господа и дамы, кто занимается "реформами" в быту (социалка), и на дорогах.

Запад имеет опыт как по "бытовым штрафам", так и по "дорожным штрафам". И процедуры уже давно продуманы, обоснованны, и разработаны! У них в быту, на улице, на дорогах, в работе полиции и дорожных инспекторов полно нарушений. Но именно для того, чтобы их сотрудники не злоупотребляли, а делали как нужно, они и продумали ДО МЕЛОЧЕЙ эти процедуры в законах и Правилах!

Пример: Если бы у них работник "обменки" нас..л или "на- писал" в пакет, а потом отдавал бы "мусорщикам", то по УСТНОМУ (!) заявлению в адрес прибывшего инспектора он бы уже в СУДЕ (!) платил штраф в 5000 долларов (!), а не на улице, чтобы этот пакет ему запомнился на всю жизнь, и откликался даже в гробу!!,,,

А у нас только "чикаются" с ними. Как и с ГАИшниками - бандитами на дорогах сегодня, несмотря на новое руководство МВД! А ГАШника бы поймали на живца, устроили бы ему "облаву".. Причины и "сигналы" то есть!... И с отягчающими обстоятельствами (т.к. борец с преступностью САМ совершает преступления!) посадили бы сразу на 20 лет с волчьим билетом в зубах!  Чтобы другие на этом примере "учились"..

И был бы эффект, а не "разговоры" как у нашего президента с "борьбой" ( "целованиями" и "обнимками") с коррупцией!

Действенность достигается путем упрощения процедур, "наведения" инспекторов и граждан на ту процедуру, которую по-другому, провести невозможно!" В этом весь смысл того, что делают на Западе и в цивилизованных странах! Чем проще и короче дорога в закон - тем он лучше и эффективнее работает! Вот в чем смысл. А если вы засыпаете "дорогу в закон" навозом, излишней и ненужной забюрокраченностью, затруднениями всякими, на другой день с ними обнимаетесь, то тут ПОЛНЫЙ СВЕТОФОР И ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ злоупотреблений как со стороны ГАИ-ПМ, так и всех служб, кто занимается фиксацией нарушений в земле, воздухе и на воде, а также назначением им наказаний!

Прим. Честно говоря, "визированием" наказаний вов сем мире занимаются только суды. И только они! Никто другой. Будь это "дела ГАИ", дороги, в быту штрафы, плевок, харчок и т.д. Но у нас этим занимаются НЕ СУДЫ, а все те, кто особенно заинтересован в коррупции: ГАИ-ПМ, Аилкомы, Зеленхоз, СЕверэлекто, и т.д. Поэтому у нас СУДЫ молчат, их не видно, они "тихо живут".. А все сотальные ВМЕСТО них только плодят коррупцию, и разлагают людей! Удивительно, но в  Манасоведении и религии (ислам) все до мелочей обсосано и расписано, но вот в бытовых вопросах они почему-то на "земные грехи" не уделяют "внимания"... Парадокс, который понять трудно!

От таких мер эффекта будет больше, чем постоянное "усиление борьбы" (президент им грешит), и "ужесточение наказания"! ОТ них скоро резинки от ваших штанов и трусов лопнут, это все - РАДОСТЬ коррупционерам! Они радуются вашей безмозглости и тупости как чиновники!  Потому-что глупостью их мер пользуются те, кто знает эти детали и знает, как их ЛЕГ-КО обойти стороной эти ваши "законы"!

Надеюсь на нового президента в 2017 году. Омурбек, кажется, его зовут.. Остальные все "кандидаты" как Сариев, Мариев, Мадумяров, Джиен-Боков, Темиров и другие только корчат из себя "достойных". Но кишка у них тонка! И с одной 1000 сомовой купюрой в кармане "на один обед в ресторане" с такими же "достойными"  такие масштабные реформы им не сделать никогда!

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Maks
06.01.2017, 14:17

это и есть мырк городской,недогорожанин.Провинциалы так не делают.

Налоожить бы ему в обменку параши кучу

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rio
06.01.2017, 14:31

Там столько камер видеонабл.! Обнародовать запись,выложить в ютуб! Фуу,я там недавно деньги менял... У них точно деньги пахнут...

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читатель
06.01.2017, 15:18

С Дворником согласна, у муниципальных предприятий в штате есть же свои дворники, которые убирают прилегающую территорию.

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Кристина Магомедова
06.01.2017, 16:44
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 19
Минусов: 3
Комментариев: 23

Дворник

Закрепите прилегающие территории  за владельцами частных предпринимателей.  Рабочие места появятся,  бюджет пополнится, город чище  будет, сами гадить не будут.

Так в Казахстане, любая конторка - обменка или кафе обязаны содержать 50 метров прилегающих в чистоте.

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Аленка
06.01.2017, 16:56

ФУУУУ! Он гадил в пакет на рабочем месте ???? Это нормально? Куда мы катимся, как животные прям. 

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Аленка
06.01.2017, 16:57

ФУУУУ! Он гадил в пакет на рабочем месте ???? Это нормально? Куда мы катимся, как животные прям. 

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Абрек
06.01.2017, 17:25

Баран он и в Африке баран

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О????
06.01.2017, 18:07

Я думаю,что так в туалет ходят во всех комках, обменках и прочих торговых точках. А где вы видели туалеты для них???

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Король мырков
06.01.2017, 18:26

Это так мило !

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