Горожанин заставлял убирать собственные экскременты сотрудников мэрии

Я бы хотел видеть этот бланк по составлению административного нарушения. Нельзя ли показать копию (ксерокопию) такого документа?

Дело в том, что если усовершенствовать такие бланки не только по городским штрафам, но и сотрудников ГАИ, также аилкомов, то можно без траты времени, без лишней забюрокраченности и "мобильности" таких бланков штрафов избежать многих злоупотреблений, рисков сговора инспекторов с жителями, водителями, нарушителями общественного порядка. То есть, сделать удобно для тех, кто "изымает штраф", а также отрезать путь к обходу закона во время "оформления" таких штрафов и протоколов!

К примеру, если ГАИшники заведут у себя заранее отпечатанные типографским способом. К примеру, это КРАСНЫЙ БЛАНК (ужас!), ЖЕЛТЫЙ БЛАНК (строго!). СЕРЫЙ БЛАНК (рядовое нарушение). И там соответствующие виды нарушений в столбик перечислены...

И, как сказано только что, заранее отмеченными в столбик видами нарушений как "езда на красный", "превышение скорости", "деревенская езда", незаконная парковка", "опасный незаконный маневр на дороге" (включает выезд на встречную полосу , объезд потока автомашин слева по "встречной" с целью опережения потока автомашин (бусы это делают везде и всюду!), езда вперед по левой стороне дороги до поворота налево (деревенская езда), "несоблюдение правила очередности" (в узкое место въезжают не как бараны и ишаки, а по принципу "ОДИН ПОСЛЕ ОДНОГО!" - и ряд других, то инспектору ГАИ-ПМ не нужно тратить время на "переговоры" с водителем о нарушении, а нужно только поставить "птичку" напротив вида нарушения, "место и время нарушения, номер и подпись". И все это займет не более двух минут! То есть, он сразу формулирует свои претензии к водителю, и ему нет шанса "валять дурака" с водителем, чтобы ТОРГОВАТЬСЯ насчет "нарушения!

А почему МВД и ГАИ-ПМ противится этим мерам, о чем ранее много раз говорили, это потому, что ОНИ НЕ ХОТЯТ лишиться кормушки, за счет чего питаются ка сами инспекоры ГАИ, но и их прямые начальникик, а также кураторы в Белом Доме!!!

Заодно, инспекторам ГАИ будет отрезан путь ТЯНУТЬ ВРЕМЯ и вынуждать водителя "подумать", и предлагать соответственно, "оплату на месте"! То есть, отрежет путь к злоупотреблениям и использованием прорехов в законе, а также в процедурах использования этого закона как "оформление штрафа"!

Вроде эти вещи - мелочь. Но не так. За рубежом до мелочей проработаны эти бланки, процедуры, что инспектор дорожной полиции "ВЫНУЖДЕН" действовать по закону, а не "может самодельничать" на месте!

И тут кроется "секрет" того, почему это мы все время ужесточаем законы и штрафы, а службы и ГАИ-ПМ продолжают злоупотреблять своим положением и идут на поборы, взятки, на коррупцию!

Неужели у наших чиновников и кураторов служб, где разрабатываются эти бланки и процедуры (их аналитические службы от ОГАИ. аилкома до коридоров ЖК и Белого Дома) не хватает мозгов до этого додуматься?! Что штрафы на дорогах, что такие как у Зеленхоза сегодня "бытовые" нарушения..

Решение тут такое, поймите, господа, показываю на пальцах: " Вместо "ужесточения закона", нужно упростить процедуры, и ... "СНИЗИТЬ" все штрафы до разумного и исполнимого уровня.. НО сделать их ДЕЙСТВЕННЫМИ, ТОЧЕНЧНЫМИ, а не ФОРМАЛЬНЫМИ ! Логика тут такова: то, что вкруг молодой кобылицы крутятся, рычат, ржут хромые, кривые импотентные казлы, коротышки, бараны и старые лошади мимо "цели" - это еще не значит, что они вставят свои "шланги" туда, "куда надо"... Надо всех этих "игроков" не слушать, убрать в сторону, но оставить только одного: молодого, и "способного"!! И того, кто серъезно на ногах стоит! А не "шатающихся", в ногах "мелькающих",. и хромающих...

И тогда только будет толк. А эти все "ужесточения" - это все пародия и цирк на "реформы"! Вот в чем логика, господа и дамы, кто занимается "реформами" в быту (социалка), и на дорогах.

Запад имеет опыт как по "бытовым штрафам", так и по "дорожным штрафам". И процедуры уже давно продуманы, обоснованны, и разработаны! У них в быту, на улице, на дорогах, в работе полиции и дорожных инспекторов полно нарушений. Но именно для того, чтобы их сотрудники не злоупотребляли, а делали как нужно, они и продумали ДО МЕЛОЧЕЙ эти процедуры в законах и Правилах!

Пример: Если бы у них работник "обменки" нас..л или "на- писал" в пакет, а потом отдавал бы "мусорщикам", то по УСТНОМУ (!) заявлению в адрес прибывшего инспектора он бы уже в СУДЕ (!) платил штраф в 5000 долларов (!), а не на улице, чтобы этот пакет ему запомнился на всю жизнь, и откликался даже в гробу!!,,,

А у нас только "чикаются" с ними. Как и с ГАИшниками - бандитами на дорогах сегодня, несмотря на новое руководство МВД! А ГАШника бы поймали на живца, устроили бы ему "облаву".. Причины и "сигналы" то есть!... И с отягчающими обстоятельствами (т.к. борец с преступностью САМ совершает преступления!) посадили бы сразу на 20 лет с волчьим билетом в зубах! Чтобы другие на этом примере "учились"..

И был бы эффект, а не "разговоры" как у нашего президента с "борьбой" ( "целованиями" и "обнимками") с коррупцией!

Действенность достигается путем упрощения процедур, "наведения" инспекторов и граждан на ту процедуру, которую по-другому, провести невозможно!" В этом весь смысл того, что делают на Западе и в цивилизованных странах! Чем проще и короче дорога в закон - тем он лучше и эффективнее работает! Вот в чем смысл. А если вы засыпаете "дорогу в закон" навозом, излишней и ненужной забюрокраченностью, затруднениями всякими, на другой день с ними обнимаетесь, то тут ПОЛНЫЙ СВЕТОФОР И ДОРОГА КО ВСЕМ ВИДАМ злоупотреблений как со стороны ГАИ-ПМ, так и всех служб, кто занимается фиксацией нарушений в земле, воздухе и на воде, а также назначением им наказаний!

Прим. Честно говоря, "визированием" наказаний вов сем мире занимаются только суды. И только они! Никто другой. Будь это "дела ГАИ", дороги, в быту штрафы, плевок, харчок и т.д. Но у нас этим занимаются НЕ СУДЫ, а все те, кто особенно заинтересован в коррупции: ГАИ-ПМ, Аилкомы, Зеленхоз, СЕверэлекто, и т.д. Поэтому у нас СУДЫ молчат, их не видно, они "тихо живут".. А все сотальные ВМЕСТО них только плодят коррупцию, и разлагают людей! Удивительно, но в Манасоведении и религии (ислам) все до мелочей обсосано и расписано, но вот в бытовых вопросах они почему-то на "земные грехи" не уделяют "внимания"... Парадокс, который понять трудно!

От таких мер эффекта будет больше, чем постоянное "усиление борьбы" (президент им грешит), и "ужесточение наказания"! ОТ них скоро резинки от ваших штанов и трусов лопнут, это все - РАДОСТЬ коррупционерам! Они радуются вашей безмозглости и тупости как чиновники! Потому-что глупостью их мер пользуются те, кто знает эти детали и знает, как их ЛЕГ-КО обойти стороной эти ваши "законы"!

Надеюсь на нового президента в 2017 году. Омурбек, кажется, его зовут.. Остальные все "кандидаты" как Сариев, Мариев, Мадумяров, Джиен-Боков, Темиров и другие только корчат из себя "достойных". Но кишка у них тонка! И с одной 1000 сомовой купюрой в кармане "на один обед в ресторане" с такими же "достойными" такие масштабные реформы им не сделать никогда!