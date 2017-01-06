Президент выделил еще 414 тысяч сомов для лечения Азиза Мурадилаева

Президент Алмазбек Атамбаев выделил еще 414 тыс. сомов на лечение актера Азиза Мурадилаева. Информацию подтвердили в пресс-службе аппарата президента.

В ноябре актеру в Москве провели операцию по лигированию вен, а сейчас он проходит третий месяц антивирусной программы против гепатита С. Операцию по пересадке печени ему будут делать в Турции, донором станет родственница актера.

Отметим, в ноябре президент выделил в качестве материальной помощи 500 тысяч сомов. Сбор средств проводили также друзья и коллеги актера, и в общей сложности им удалось собрать $27 тысяч.

Большая часть этих средств была потрачена на первый этап лечения в московской клинике. И по словам Ассоль Молдокматовой, которая курирует сбор средств, сейчас для проведения операции актеру необходимо собрать недостающие $10 тыс.

"Благодарю президента Алмазбека Атамбаева за доброе сердце! Сегодня Алмаз Шаршенович выделил еще 414 тыс. сом - это 6 тысяч долларов. Говорят, не оскудеет рука дающего. И это благостно для всех, кто принимает участие в спасении жизни окружающих", - написала Молдокматова на своей странице в Facebook.

Напомним, в 2009 году Мурадилаеву поставили диагноз "цирроз печени". Сейчас болезнь прогрессирует и актер нуждается в срочной пересадке печени. Первая стадия лечения - лигирование варикозных вен пищевода - успешно прошла в московской клинике.

Актер театра и кино Азиз Мурадилаев известен зрителям по фильмам "Президент и бомж", "Курманжан датка", "Любовь как испытание", "Апамдын махабаты" и др. За свою карьеру он снялся в более 40 киноработах и театральных постановках.