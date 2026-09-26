Садыр Жапаров открыл новый корпус КНУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой

Президент Садыр Жапаров 26 сентября открыл в Бишкеке новый учебный корпус Кыргызского национального университета культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На строительство здания из Президентского фонда было выделено 990 млн сомов. Решение о возведении нового корпуса приняли в 2025 году из-за нехватки учебных помещений и несоответствия прежнего здания современным требованиям.

Новый пятиэтажный корпус занимает 8 тыс. 615 квадратных метров. В нем разместились учебные аудитории, библиотека, читальный зал, хореографические и концертные залы, а также столовая.

Выступая на церемонии открытия, Садыр Жапаров отметил, что строительство нового корпуса является вкладом в развитие национальной культуры и создает дополнительные возможности для студентов.

"Строительство нового учебного корпуса - это вклад в процветание национальной культуры и открытие новых возможностей для будущего нашей талантливой молодежи", - сказал президент.

Он также обратил внимание на роль преподавателей в подготовке будущих деятелей культуры и искусства.

"Его величайшая ценность - это человеческий ресурс. А именно - опытные преподаватели, которые раскрывают способности молодежи, обучают ее тонкостям искусства и помогают расцвести их таланту", - отметил Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что учебное заведение было основано в 1967 году как Кыргызский государственный институт искусств. В 1974 году ему присвоили имя народной артистки СССР Бюбюсары Бейшеналиевой, а в 2013 году оно было преобразовано в Кыргызский государственный университет культуры и искусств.

Среди выпускников учебного заведения - народные артисты СССР Калый Молдобасанов, Самара Токтакунова и Чолпонбек Базарбаев.

Садыр Жапаров также подчеркнул необходимость сочетать национальное искусство с современными технологиями и мировыми тенденциями. По его словам, в условиях глобализации особое значение приобретают сохранение кыргызской культуры и ее популяризация за рубежом.

После получения университетом статуса национального перед ним стоят задачи по повышению качества образования, развитию научно-исследовательской деятельности, расширению международных связей и продвижению национального культурного наследия.