Казахстан не запрещал Кыргызстану транзит товаров в Россию

В ряде СМИ прошла информация, что Казахстан запретил Кыргызстану транзит молочной, мясной и рыбной продукции в Россию автотранспортом.

Как сообщила "ВБ" руководитель пресс-службы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Рахат Садырбекова, запрета на транзит продукции отечественных производителей через территорию соседней республики не существует.

Все 15 кыргызстанских предприятий, включенных в реестр ЕАЭС Россельхознадзора, могут провозить продукцию в Россию через Казахстан как железнодорожным путем, так и авто- и авиатранспортом.