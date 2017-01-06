Казахстан не запрещал Кыргызстану транзит товаров в Россию

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Руслан Изреков

В ряде СМИ прошла информация, что Казахстан запретил Кыргызстану транзит молочной, мясной и рыбной продукции в Россию автотранспортом.

Как сообщила "ВБ" руководитель пресс-службы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Рахат Садырбекова, запрета на транзит продукции отечественных производителей через территорию соседней республики не существует.

Все 15 кыргызстанских предприятий, включенных в реестр ЕАЭС Россельхознадзора, могут провозить продукцию в Россию через Казахстан как железнодорожным путем, так и авто- и авиатранспортом.

URL: http://www.vb.kg/353172
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
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Комментарии
Марина Дягилева
06.01.2017, 16:22
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Ушаки значит,  очередная информационная диверсия была от противников ЕАЭС.

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Жалоба модератору
Silver Surfer
06.01.2017, 16:27
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а с чего бы ему запрещать транзит?

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Абылай
06.01.2017, 17:07

Господи,да какие товары могут везти из Кыргызстана? Кумыс? Так его в России не пьют (если только для экзотики),а что еще? У нас же нет ни промышленности ,ни мозгов? Что везти то,кизяк?

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Карина Ергиева
06.01.2017, 21:25
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Абылай

Господи,да какие товары могут везти из Кыргызстана? Кумыс? Так его в России не пьют (если только для экзотики),а что еще? У нас же нет ни промышленности ,ни мозгов? Что везти то,кизяк?

я вообще первый раз слышу про экспорт мясной продукции. В России мясо свое же ! И молочка своя... Рыба тем более.

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