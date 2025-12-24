Милиция пресекла похищение несовершеннолетней с целью вступления в брак

В Аламудунском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 декабря в селе Васильевка неизвестные лица на автомобиле серебристого цвета похитили несовершеннолетнюю гражданку К.Х., 2008 года рождения. Факт был зарегистрирован в установленном порядке, незамедлительно даны ориентировки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на контрольно-пропускном пункте в селе Сосновка Жайылского района сотрудники УОБДД ГУВД Чуйской области остановили автомобиль Honda Step серебристого цвета под управлением гражданина А.А., 1995 года рождения. В салоне находились похищенная несовершеннолетняя, а также несколько граждан, включая несовершеннолетних. Все они были доставлены в ОВД Аламудунского района для выяснения обстоятельств.

В ходе разбирательства установлено, что гражданин Б.А., 2005 года рождения, с целью вступления в брак, заранее договорившись со своими знакомыми, арендовал автомобиль и похитил несовершеннолетнюю возле её дома. Мать девушки гражданка А.Н. обратилась в милицию с заявлением о принятии мер в отношении виновных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 (похищение лица с целью вступления в брак) УК КР. Граждане Б.А., 2005 года рождения, К.М., 2001 года рождения, и А.А., 1995 года рождения, задержаны и водворены в ИВС.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении остальных участников проводятся следственные действия с учётом их несовершеннолетнего возраста. Расследование продолжается.