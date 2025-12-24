Погода
$ 87.40 - 87.79
€ 102.05 - 103.00

Милиция пресекла похищение несовершеннолетней с целью вступления в брак

157  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламудунском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней с целью вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 декабря в селе Васильевка неизвестные лица на автомобиле серебристого цвета похитили несовершеннолетнюю гражданку К.Х., 2008 года рождения. Факт был зарегистрирован в установленном порядке, незамедлительно даны ориентировки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на контрольно-пропускном пункте в селе Сосновка Жайылского района сотрудники УОБДД ГУВД Чуйской области остановили автомобиль Honda Step серебристого цвета под управлением гражданина А.А., 1995 года рождения. В салоне находились похищенная несовершеннолетняя, а также несколько граждан, включая несовершеннолетних. Все они были доставлены в ОВД Аламудунского района для выяснения обстоятельств.

В ходе разбирательства установлено, что гражданин Б.А., 2005 года рождения, с целью вступления в брак, заранее договорившись со своими знакомыми, арендовал автомобиль и похитил несовершеннолетнюю возле её дома. Мать девушки гражданка А.Н. обратилась в милицию с заявлением о принятии мер в отношении виновных лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 (похищение лица с целью вступления в брак) УК КР. Граждане Б.А., 2005 года рождения, К.М., 2001 года рождения, и А.А., 1995 года рождения, задержаны и водворены в ИВС.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы. В отношении остальных участников проводятся следственные действия с учётом их несовершеннолетнего возраста. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453410
Теги:
задержание, кража невест, несовершеннолетние, Чуйская область, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  