Кыргызстан очень активно развивается - глава Минэка РФ Максим Решетников

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников рассказал о сотрудничестве с Кыргызстаном и перечислил ряд взаимодействий, включая миграцию, товарооборот и "обеление" товаров на границе, передает "Номад ТВ".

"У нас достаточно много взаимодействия с нашими друзьями из Кыргызстана. Тут несколько моментов. Кыргызстан - сейчас один из таких ключевых узлов сейчас транзита товаров, в том числе и транзита товаров из Китая. И для нас важно выстраивать долгосрочное цивилизованное партнерство здесь", - сказал Решетников.

По его словам, сейчас одним из ключевых вопросов является наведение порядка на границе, где идут процессы "обеления". "Нам очень важно все наши вопросы синхронизировать. Это такая большая задача, которая у нас стоит", - отметил он .

Еще одним крупным сотрудничеством глава Минэкономики РФ назвал взаимную торговлю.

"Сейчас Кыргызстан очень активно развивается, идет строительство. Достаточно прилететь в Бишкек, чтобы все увидеть. Я думаю, жители все это прекрасно видят, как развивается, в том числе и зона Иссык-Куля. Это все требует увеличения поставок продукции, в том числе и продукции металлургии, и строительных материалов", - сообщил Решетников.

Он также отметил, что Россия ценит труд граждан Кыргызстана в России и за счет переводов этих граждан формируются многие семейные бюджеты в Кыргызстане.

"Нам очень важно, чтобы все это было на такой прочной, долгосрочной основе, чтобы все было по-честному и по-справедливому. И мы, мне кажется, точно движемся по этому пути. У нас очень интенсивные контакты, очень профессиональное правительство сейчас в Кыргызстане. Поэтому мы, что называется, в режиме онлайн все возникающие вопросы решаем", - заявил Решетников.