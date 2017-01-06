Федерация борьбы Кыргызстана "просит помириться" Аманкулова и Бегалиева

Федерация борьбы Кыргызстана всерьез обеспокоена сложившейся ситуацией между директором Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатом Аманкуловым и главным тренером национальной сборной по греко-римской борьбе Канатом Бегалиевым.

Как сообщается, только за 2016 год борцы из Кыргызстана завоевали 20 медалей на чемпионатах мира, 24 медали на чемпионатах Азии, а также 7 лицензий на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

За последний олимпийский цикл федерация и госагентство приложили немало усилий по поддержке спортсменов и тренеров в их непростой работе, все поездки на международные соревнования и учебно-тренировочные сборы были осуществлены своевременно и без срывов. "Существуют четко разделенные обязанности, которые каждый выполняет в силу своих возможностей и сил. Любые вмешательства в работу тренеров со стороны федерации и госагентства отсутствуют, так как попросту недопустимы так же, как и в работу каждой вышеупомянутой организации", - сообщает федерация.

В заключение федерация настоятельно просит стороны прийти к взаимопониманию и продолжить намеченный путь к Олимпийским играм 2020 года.

Напомним, на последней коллегии глава госагентства Канат Аманкулов критиковал работу главных тренеров. Он отметил, что некоторые главные тренеры на учебно-тренировочные сборы отправляют помощников, вместо того чтобы ездить самим. В том числе он добавил, что на недавний чемпионат мира по борьбе по неолимпийским весовым категориям ездили помощники главных тренеров.

На что Канат Бегалиев в качестве главного тренера по греко-римской борьбе ответил, что готов подать в отставку, если его работа не удовлетворяет, и у него нет желания работать с таким руководителем. Также он был недоволен тем, что президентскую награду получил не он, а вместо него ее получили главные тренеры по вольной борьбе и легкой атлетике.