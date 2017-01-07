В Англии во время футбола на поле выбежал фанат в костюме Спайдермена

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В Англии во время матча Кубка страны между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" на поле выбежал болельщик, одетый в костюм Человека-паука, пишет RT.

"Человек-паук" в компании ещё одного болельщика выскочил на газон при счёте 5:0 в пользу "Манчестер Сити".

Нарушители правопорядка решили изобразить в штрафной "Вест Хэма" эпизод с назначением пенальти в ворота команды, который произошёл в первом тайме, после чего были задержаны стюардами.

Игра завершилась уверенной победой "Манчестера" - 5:0. "Горожане" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

URL: http://www.vb.kg/353209
Теги:
Великобритания, футбол
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