В Англии во время футбола на поле выбежал фанат в костюме Спайдермена

В Англии во время матча Кубка страны между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" на поле выбежал болельщик, одетый в костюм Человека-паука, пишет RT.

"Человек-паук" в компании ещё одного болельщика выскочил на газон при счёте 5:0 в пользу "Манчестер Сити".

Нарушители правопорядка решили изобразить в штрафной "Вест Хэма" эпизод с назначением пенальти в ворота команды, который произошёл в первом тайме, после чего были задержаны стюардами.

Игра завершилась уверенной победой "Манчестера" - 5:0. "Горожане" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.