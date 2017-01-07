Эксперты: Цена на золото будет стремиться к максимумам

Растущие политические и экономические риски в мире повышают шансы золота на "поход" в район максимумов минувшего года до $1370 за унцию. К такому мнению склоняются аналитики ФГ "Калита-Финанс", пишет Росбалт.

Они напоминают, что "прошедший год выдался для золота и серебра очень непростым". "Бурный рост сменялся не менее стремительным падением, котировки взлетали вверх на новостях о выходе Британии из ЕС, победе Дональда Трампа на выборах (президента США - ред.), но тут же падали вниз. Весь год желтый металл оставался под давлением планов ФРС США (американского Центробанка - ред.) по ужесточению денежно-кредитной политики. Как известно, золото - контрциклический биржевой товар, дорожающий в периоды низких ставок и дешевеющий в периоды высоких или растущих ставок. Каждый раз, когда выходили неплохие макроэкономические данные по экономике США, мы видели, как инвесторы выходили из золота, ожидая, что Федрезерв своими действиями устроит ралли на рынке облигаций, которые являются "естественным" конкурентом драгоценных металлов. И вот в ноябре ралли случилось, ставки резко пошли вверх (десятилетние облигации правительства США достигли рекордной доходности в 2,4% годовых), а золото, в свою очередь, упало ниже психологически важного уровня 1200 долларов за унцию", - говорится в обзоре "Прогноз 2017: Глобальные сценарии мировых рынков", подготовленном экспертами ФГ "Калита-Финанс".

При этом, указывают они, "серебро, как более волатильный металл, так и вовсе вошло в падающий тренд, потеряв с летних максимумов 18%".

"Означает ли, что данная тенденция продолжится и в 2017 году? Скорее всего, нет. Во-первых, даже если мы не берем действия ФРС в следующем году, то одним из факторов, оказывающих давление помимо денежно-кредитной политики американского регулятора, были шаги монетарных властей Индии и Китая, крупнейших потребителей золота в мире. Так, в Индии правительство усиливает борьбу с теневой экономикой - изымаются из обращения крупные купюры, пошли слухи о запрете импорта золота. Китай же просто ограничил закупки иностранного золота, - власти, таким образом, пытаются остановить бегство капитала из страны. Сочетание более жестких квот и более высокого спроса привело к тому, что цена на золото в Китае превысила цены на мировом рынке на $46. Впрочем, эти два негативных фактора уже дисконтированы в цене желтого металла и не будут оказывать отрицательного влияния в следующем году", - уверены аналитики.

Кроме того, продолжают они, "президентство Дональда Трампа, по мнению многих экспертов, может вызывать инфляцию". "Бюджетное и налоговое стимулирование, масштабные инфраструктурные проекты, - все это приведет к росту цен. Традиционное спасение от инфляции - покупка золотых слитков и монет. Наконец, желтый металл - это главный актив-убежище в период различных кризисов. Ситуация вокруг Украины и Сирии, революции и пограничные конфликты, - 2017 год, как ожидается, ни в чем не уступит году предыдущему. В Европе будут нарастать центробежные силы, трещит по швам интеграционный процесс и в Северной Америке (Трамп пообещал выйти из торгового соглашения НАФТА - ред.), - все это умножает риски мировой экономической системы, а значит, повышает шансы золота на рост в район максимумов завершившегося года до 1370 долларов за унцию", - подытоживают аналитики.