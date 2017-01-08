В Мексике пикап въехал в строй полицейских

В Мексике во время протестов против роста цен на бензин пикап врезался в строй полицейских. Это произошло 7 января в городе Росарито, недалеко от границы с США. Полицейские охраняли хранилище нефтепродуктов. Восемь сотрудников полиции получили травмы.

В Мексике с 1 января отменили государственное регулирование цен на бензин. Цены сразу же выросли на 20 процентов. Мексиканцы вышли на улицы протестовать. В субботу, 7 января, протесты все еще продолжались и в столице, и в регионах.

7 января протестующие вели себя, в основном, спокойно. В предыдущие дни они грабили магазины. По данным мексиканской ассоциации ритейла, мародеры разграбили 423 магазина. По всей стране задержаны полторы тысячи участников протестов, сообщает информационное агентство Medusa