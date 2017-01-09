Мошенники заманивали клиентов фейковым изобретением Хокинга против бедности

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Создатели сайта, связанного с высокорисковой торговлей бинарными опционами, использовали поддельное интервью с популярным английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, чтобы обманом заманивать посетителей на свой ресурс. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой наBuzzFeed.

Как утверждается в материале издания, мошенники разместили фейковое интервью на поддельной копии сайта телеканала CNN. В нем профессор Кембриджского университета якобы рассказывает о созданном им специальном алгоритме, позволяющем предугадывать изменения рынка и направленном на искоренение финансового неравенства. "Этот компьютерный код буквально размывает разницу между уровнями благосостояния разных слоев населения", - "заявляет" ученый в интервью.

"Я надеюсь, что с помощью моего алгоритма уже через десять лет не будет существенной разницы между нижними и верхними классами, а богатства будут равномерно распределены между трудолюбивыми людьми", - добавляет псевдо-Хокинг в конце публикации.

После прочтения поддельного интервью ничего не подозревающим пользователям предлагалось перейти по ссылке на hawkingcode.com, чтобы ознакомиться с новой разработкой Хокинга. При нажатии на нее юзер попадал на ресурс, где ему вместо специального алгоритма синтезированным голосом физика-теоретика обещали гарантированный заработок в 1455 долларов в сутки.

URL: http://www.vb.kg/353239
Теги:
Интернет, мошенничество
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