Для запуска инвестиционного комбината не хватает электромощностей

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Айдана Абдуваитова

Для запуска современного мясо-молочного комбината в Ысык-Атинском районе не хватает электрических мощностей. Ситуацию "ВБ" пояснили в Госагентстве по продвижению инвестиций и экспорта.

Ранее Минэкономики сообщало, что турецкая компания "Йимпаш Лтд", которая выступает инвестором, не может продолжить строительство в связи с нехваткой электрических мощностей. Но в Госагентстве по продвижению инвестиций и экспорта пояснили, что в настоящий момент строительство объекта ведется в запланированном режиме и нет проблем в обеспечении электрических мощностей. Однако запуск объекта может не состояться, так как подстанция не сможет обеспечить необходимой мощностью для полноценной работы комбината.

"Загвоздка в том, что есть две подстанции на этом участке, к которым они могут подключиться и брать электроэнергию. К той подстанции, к которой они на сегодняшний день подключены, их подключили бесплатно. Но не хватает мощностей, так как у них есть коэффициент, где нагрузка составляет около 80-85% мощности. Поэтому эта подстанция не может дать электроэнергию для того, чтобы оборудование потом заработало", - пояснил заведующий отделом продвижения инвестиционных объектов Нурадил Баясов.

Сейчас агентство совместно с ОАО "Востокэлектро" и ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" решает проблему.

"Нацэнергохолдинг и "Северэлектро" предложили техзадание, где указали, чтобы инвесторы построили 4 километра ЛЭП, чтобы подключиться к другой подстанции. Но учитывая, что все эти расходы потом лягут на сам проект, нашим агентством было предложено изучить возможность того, чтобы брать нехватающую электроэнергию именно с той подстанции, к которой они подключены сегодня. Теперь ведется работа с Нацэнергохолдингом и "Северэлектро", чтобы они поменяли техническое задание и обеспечили необходимую мощность для запуска этого предприятия за счет своих внутренних резервов той подстанции. В конце января мы новое техзадание получим. Вы же сами понимаете, невозможно все учесть", - сказал Баясов.

Теперь инвесторы должны представить обновленные расчеты суммы инвестирования и сроков реализации проекта с учетом изменений.

Напомним, строительство мясо-молочного комбината в селе Красная Речка Ысык-Атинского района началось в июле 2016 года. Проект направлен на увеличение экспортного потенциала мясо-молочной продукции. Объем инвестиций - $5 млн. Объект строит турецкая компания "Йимпаш Лтд".

URL: http://www.vb.kg/353255
Теги:
Востокэлектро, инвестиции, Чуйская область
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