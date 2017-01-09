Госветфитинспекция: Задержек транспорта с экспортной продукцией нет

Задержек транспорта с экспортной продукцией на приграничных постах нет. Об этом сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Отметим, депутаты подняли вопрос в связи с появившейся в интернете информации о том, что транзит товара из Кыргызстана запрещен автотранспортным путем.

По словам Жумаканова, в ведомство поступило письмо за подписью замминистра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой. В документе указывалось, что транзит экспортируемого товара может производиться только железнодорожным путем.

"Мы начали работать по данному вопросу. Письмо можно понять двояко. Там пишется, что транзит разрешен по железной дороге станции "Луговая" до российской станции "Елецкая". В России и Казахстане уже рабочие будни. Мы уточним этот вопрос. Задержки транспорта нет. Мы получили информацию о том, что с начала года 280 тонн фасоли из Таласа выслано в Сербию, Турцию, Россию. На всех автодорожных постах задержек нет", - сказал Жумаканов.

Он также проинформировал, что в стране наблюдается рост экспорта молочной продукции. Так, в 2015 году из КР вывезено более 5 тыс. тонн отечественной молочной продукции, в страну же ввезено более 4 тонн.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Рахат Садырбекова сообщила, что запрета на транзит продукции отечественных производителей через территорию соседней республики не существует.

Все 15 кыргызстанских предприятий, включенных в реестр ЕАЭС Россельхознадзора, могут провозить продукцию в Россию через Казахстан как железнодорожным путем, так и авто- и авиатранспортом.