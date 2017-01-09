Госветфитинспекция: Задержек транспорта с экспортной продукцией нет

246  2
Аида Джумашева

Задержек транспорта с экспортной продукцией на приграничных постах нет. Об этом сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию заявил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Отметим, депутаты подняли вопрос в связи с появившейся в интернете информации о том, что транзит товара из Кыргызстана запрещен автотранспортным путем.

По словам Жумаканова, в ведомство поступило письмо за подписью замминистра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой. В документе указывалось, что транзит экспортируемого товара может производиться только железнодорожным путем.

"Мы начали работать по данному вопросу. Письмо можно понять двояко. Там пишется, что транзит разрешен по железной дороге станции "Луговая" до российской станции "Елецкая". В России и Казахстане уже рабочие будни. Мы уточним этот вопрос. Задержки транспорта нет. Мы получили информацию о том, что с начала года 280 тонн фасоли из Таласа выслано в Сербию, Турцию, Россию. На всех автодорожных постах задержек нет", - сказал Жумаканов.

Он также проинформировал, что в стране наблюдается рост экспорта молочной продукции. Так, в 2015 году из КР вывезено более 5 тыс. тонн отечественной молочной продукции, в страну же ввезено более 4 тонн.

Напомним, ранее руководитель пресс-службы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Рахат Садырбекова сообщила, что запрета на транзит продукции отечественных производителей через территорию соседней республики не существует.

Все 15 кыргызстанских предприятий, включенных в реестр ЕАЭС Россельхознадзора, могут провозить продукцию в Россию через Казахстан как железнодорожным путем, так и авто- и авиатранспортом.

URL: http://www.vb.kg/353256
Теги:
Казахстан, экспорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Все что ни делается...
09.01.2017, 11:53

Везде свои плюсы и минусы. Многие отечественные компании зарядили цены на свою продукцию на 20%! И никто их на место из регулирующих органов не поставил. Наверное казахи выполняют функции сдерживания цен на продукты. Писец.... Хоть немного совесть иметь надо. Кто то вообще обещал снизить цены на продукты на 25%....А все наоборот.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 15:53
Карма: -71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 247
Минусов: 318
Комментариев: 252

Все эти препоны создают бизнесмены наших стран, каждый хочет урвать свои кусок подставляя палки в колеса соседу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  