Акыйкатчы КР обратилась к госорганам из-за убийства матери троих детей

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы усилить меры по обеспечению безопасности девушек и женщин, а также принять системные и эффективные шаги по предупреждению насилия.

Поводом для обращения стало убийство 47-летней женщины, матери троих детей. В связи с этим Акыйкатчы подчеркнула необходимость своевременной и безотлагательной реакции правоохранительных органов на каждое заявление о семейном насилии.

По словам Джамили Джаманбаевой, ни один факт насилия в отношении женщин не должен оставаться без внимания и безнаказанным.

"В день своего рождения мать троих детей погибла от рук своего супруга. Эта трагедия в очередной раз доказывает, что женщины и девушки в нашей стране до сих пор остаются недостаточно защищёнными. Именно из-за этого им трудно уйти от мужей-тиранов. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности со всей строгостью закона", - заявила она.

Как сообщили родственники погибшей, в ноябре этого года женщина обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о семейном насилии. Позже она подала на развод. У погибшей остались несовершеннолетние дети.

Институт Акыйкатчы окажет родственникам и детям погибшей психологическую и правовую помощь.

Учитывая ранее опубликованную информацию о том, что подозреваемый мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, Джамиля Джаманбаева напомнила следственным органам, что согласно статье 74 Уголовного кодекса КР совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения может рассматриваться как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

По данным МВД КР, за 11 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 19 995 случаев семейного насилия, возбуждено 519 уголовных дел.

В Институт Омбудсмена за 10 месяцев 2025 года по вопросам нарушения прав женщин и детей поступило 129 заявлений (для сравнения: за весь 2024 год - 135). Из них 24 касались семейного насилия (в 2024 году - 31).


