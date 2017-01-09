Тарифы страховых взносов для крестьян изменили

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Айдана Абдуваитова

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменения в действующий Закон "Об установлении тарифов страховых взносов для крестьянских хозяйств". Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

Поправки устанавливают фиксированные размеры страховых взносов крестьянских хозяйств без образования юридического лица. Тарифы установлены в зависимости от сельскохозяйственного назначения земельного участка в соответствии с базовыми ставками земельного налога и в разрезе районов. При этом для крестьянских хозяйств, расположенных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, предоставляются льготы.

Правительство должно в течение трех месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с этим законом.

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Теги:
налоги, сельское хозяйство
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