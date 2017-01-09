ИБР готов выделить $13,3 млн на развитие ирригационной системы в Таласе

Исламский банк развития готов выделить $13,3 млн на развитие ирригационной системы в Таласской области. Об этом сегодня, 9 января, на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, по настоящее время инвесторами уже финансируется 10 ирригационных проектов начиная с 2014 года.

"В прошлом году они приезжали в Кыргызстан, и в ходе встречи выразили готовность финансирования развития ирригационной сети Сарымсак в Таласе. Общая стоимость этого проекта составит $16 млн 400 тыс., из которых 13 млн 400 тыс. сомов - кредит Исламского банка развития и 3,1 млн сомов - софинансирование с нашей стороны", - сказал Мурашев.