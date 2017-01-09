ИБР готов выделить $13,3 млн на развитие ирригационной системы в Таласе

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Аида Джумашева

Исламский банк развития готов выделить $13,3 млн на развитие ирригационной системы в Таласской области. Об этом сегодня, 9 января,  на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев.

По его словам, по настоящее время инвесторами уже финансируется 10 ирригационных проектов начиная с 2014 года.

"В прошлом году они приезжали в Кыргызстан, и в ходе встречи выразили готовность финансирования развития ирригационной сети Сарымсак в Таласе. Общая стоимость этого проекта составит $16 млн 400 тыс., из которых 13 млн 400 тыс. сомов - кредит Исламского банка развития и 3,1 млн сомов - софинансирование с нашей стороны", - сказал Мурашев.

URL: http://www.vb.kg/353259
Теги:
ирригация, Таласская область
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:14
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Если каждая копейка пойдет туда куда надо, то проблем в будущем не должно возникнуть у области!

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