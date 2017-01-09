Провоз отечественной мясо-молочной продукции в ЕАЭС пока не разрешен

С 1 января 2017 года Казахстан запретил транзит кыргызской мясной и молочной продукции по своей территории автотранспортом. Соответствующее письмо поступило в Государственную ветеринарную и фитосанитарную инспекцию КР из Министерства сельского хозяйства Казахстана.

Под запрет попала продукция 15 предприятий, которые включены в реестр Роспотребнадзора еще в феврале прошлого года. Эти предприятия имеют право на реализацию своей продукции в России, но не включены в реестр Казахстана, поэтому провозить товар по казахстанской территории они могут только железнодорожным транспортом.

Президент Ассоциации рынков и бизнеса КР Сергей Пономарев заявил, что данная мера вызывает лишь недоумение. По его словам, идет узкое лоббирование интересов казахстанских переработчиков мясо-молочной продукции. Кыргызстан пока не перерабатывает свою продукцию в том объеме, чтобы экспортировать ее железнодорожным путем, подчеркнул он. Естественно, республика обязана обратиться в Евразийскую экономическую комиссию по данному вопросу. Но и здесь есть свои подводные камни, отметил Пономарев.

"Даже если Кыргызстан обратится в ЕЭК, у комиссии есть свои сроки, и она в течение 30 дней будет разбираться. Потом вынесут решение. А драгоценное время-то идет. Из-за бюрократических проволочек кто-то будет иметь сверхприбыли. Другого объяснения я не вижу", - сказал Пономарев.

В свою очередь, у доктора экономических наук Жумакадыра Акенеева иное мнение. По его словам, Кыргызстан пока не получил официального разрешения на провоз мясо-молочной продукции в страны ЕАЭС. Именно поэтому на последней встрече глав государств членов Экономического союза президент Алмазбек Атамбаев тянул время над подписанием ряда документов, добавил он.

По отдельному двустороннему соглашению между Кыргызстаном и Казахстаном запрета молочной продукции нет, сказал Акенеев. Все 15 отечественных молочных предприятий завозят продукцию в южный Казахстан. А вопрос запрета транзита автотранспортом заключается в другом.

"Многие наши производители молочной продукции, оформляя документы, вписывают российский город. Но большегрузы не доезжают до конечного пункта. Тем самым они уходят от уплаты налогов, и вся продукция остается в Казахстане. Видимо, поэтому соседи решили, что пока официально кыргызстанская мясо-молочная продукция не получит разрешения на провоз в страны ЕАЭС, свой товар провозите железнодорожным путем. Ведь загрузив вагон, состав обязательно дойдет до конечного пункта, прописанного в документах", - сказал Акенеев.

Тем временем правительство Кыргызстана направило письмо властям Казахстана с просьбой объяснить ситуацию. В частности, почему Минсельхоз определяет политику государства в сфере транспорта.

Других документов, подтверждающих запрет на автомобильный транзит, кроме письма Минсельхоза Казахстана, нет.

Кабмин Кыргызстана также обратился в Евразийскую экономическую комиссию. Она рассмотрит вопрос 13 января.