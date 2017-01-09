50 тысяч сомов за ребенка. Депутат предлагает платить за новорожденных

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Наталья Ли

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Жумабеков предлагает выплачивать пособие за ребенка до 50 тысяч сомов. А также предусмотреть господдержку для мужчин, которые усыновляют ребенка.

Парламентарий предлагает внести изменения в Закон "О государственных пособиях". Проект документа Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение.

"Участились случаи отказа от новорождённого ребенка. По причине несостоятельности матерей содержать новорожденного, особенно матери-одиночки. Есть ужасающие случаи попытки убийства новорожденного. Некоторые граждане Кыргызской Республики едут рожать своих детей в Россию ради получения материнского капитала.

Если мы сейчас не задумаемся о поддержке матерей и новорожденных детей, будущее Кыргызстана мне видится плачевным", - говорится в справке-обосновании к документу.

В качестве такой поддержки он предлагает выдавать всем новорожденным пособие в размере от 30 до 50 тысяч сомов в течение одного года.

"Без исключения, всем новорожденным детям. Без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых", - отмечает автор законопроекта.

Сумма пособия зависит от года рождения ребенка:

  1. с 15 января 2018 года в размере 30 000 сомов в год (в размере 2 500 сомов в месяц);
  2. с 15 января 2019 года в размере 40 000 сомов в год (в размере 3 333 сомов в месяц);
  3. с 15 января 2020 года в размере 50 000 сомов в год (в размере 4 166 сомов в месяц).

Кроме того, депутат предлагает предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки - обеспечение возможности улучшения жилищных условий новорожденным детям до 1 года.

Право на это могут получить:

  1. женщины, родившие (усыновившие) ребенка, начиная с 15 января 2018 года;
  2. мужчины, являющиеся единственными усыновителями;
  3. опекуны до достижения 16 лет, если ребенок не воспользовался дополнительными мерами государственной поддержки семей;
  4. ребенок по достижении 16 лет, если ребенок не воспользовался дополнительными мерами государственной поддержки семей.

При этом дополнительными мерами господдержки не смогут воспользоваться люди, лишенные родительских прав, или в отношении которых было отменено усыновление, а также новорожденные дети, умершие возрасте до 1 года.

URL: http://www.vb.kg/353280
Теги:
дети, парламент, пособия
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Комментарии
Эльдар Алмазбеков
09.01.2017, 16:05
Карма: -71
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 318
Комментариев: 252

Жумабеков умница! Но давай сначала мы дороги построим, больницы, садики, школы, университеты, парки, спортплощадки, осветим улицы, победим коррупцию, а только потом поднимем этот вопрос! Популист мырканутый!

-1
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Жалоба модератору
Чел
09.01.2017, 17:20

Уже задолбал своей инициативой. Получается все ранее родившие так просто для поддержания популяции рожали, а последующие за гроши.

+1
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Жалоба модератору
MaX asdf
10.01.2017, 01:05
Карма: +219
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 342
Минусов: 123
Комментариев: 900

На Россию видимо насмотрелись. Вот только наши бараны не учли один факт - в России есть демографический кризис, а нас его нет У нас и так плодятся, как кролики. По 5 детей заводят, хотя кормить нечем. И деньги эти на пользу не пойдут, только в вред. Во-первых, еще больше детей делать начнут. А во-вторых, деньги эти просто прожрут и ребенку ничего не достанется.

Если уж делать по-грамотному, то не деньги надо давать, а льготы для детей из многодетных семей предоставлять. Но для этого же чуть-чуть головой надо думать, а у наших чинуш и жепутатов с этим проблемы.

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