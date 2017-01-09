50 тысяч сомов за ребенка. Депутат предлагает платить за новорожденных

Депутат парламента Кыргызстана Дастан Жумабеков предлагает выплачивать пособие за ребенка до 50 тысяч сомов. А также предусмотреть господдержку для мужчин, которые усыновляют ребенка.

Парламентарий предлагает внести изменения в Закон "О государственных пособиях". Проект документа Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение.

"Участились случаи отказа от новорождённого ребенка. По причине несостоятельности матерей содержать новорожденного, особенно матери-одиночки. Есть ужасающие случаи попытки убийства новорожденного. Некоторые граждане Кыргызской Республики едут рожать своих детей в Россию ради получения материнского капитала.

Если мы сейчас не задумаемся о поддержке матерей и новорожденных детей, будущее Кыргызстана мне видится плачевным", - говорится в справке-обосновании к документу.

В качестве такой поддержки он предлагает выдавать всем новорожденным пособие в размере от 30 до 50 тысяч сомов в течение одного года.

"Без исключения, всем новорожденным детям. Без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых", - отмечает автор законопроекта.

Сумма пособия зависит от года рождения ребенка:

с 15 января 2018 года в размере 30 000 сомов в год (в размере 2 500 сомов в месяц); с 15 января 2019 года в размере 40 000 сомов в год (в размере 3 333 сомов в месяц); с 15 января 2020 года в размере 50 000 сомов в год (в размере 4 166 сомов в месяц).

Кроме того, депутат предлагает предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки - обеспечение возможности улучшения жилищных условий новорожденным детям до 1 года.

Право на это могут получить:

женщины, родившие (усыновившие) ребенка, начиная с 15 января 2018 года; мужчины, являющиеся единственными усыновителями; опекуны до достижения 16 лет, если ребенок не воспользовался дополнительными мерами государственной поддержки семей; ребенок по достижении 16 лет, если ребенок не воспользовался дополнительными мерами государственной поддержки семей.

При этом дополнительными мерами господдержки не смогут воспользоваться люди, лишенные родительских прав, или в отношении которых было отменено усыновление, а также новорожденные дети, умершие возрасте до 1 года.