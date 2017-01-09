50 тысяч сомов за ребенка. Депутат предлагает платить за новорожденных

Жумабеков умница! Но давай сначала мы дороги построим, больницы, садики, школы, университеты, парки, спортплощадки, осветим улицы, победим коррупцию, а только потом поднимем этот вопрос! Популист мырканутый!
Депутат парламента Кыргызстана Дастан Жумабеков предлагает выплачивать пособие за ребенка до 50 тысяч сомов. А также предусмотреть господдержку для мужчин, которые усыновляют ребенка.
Парламентарий предлагает внести изменения в Закон "О государственных пособиях". Проект документа Жогорку Кенеш вынес на общественное обсуждение.
"Участились случаи отказа от новорождённого ребенка. По причине несостоятельности матерей содержать новорожденного, особенно матери-одиночки. Есть ужасающие случаи попытки убийства новорожденного. Некоторые граждане Кыргызской Республики едут рожать своих детей в Россию ради получения материнского капитала.
Если мы сейчас не задумаемся о поддержке матерей и новорожденных детей, будущее Кыргызстана мне видится плачевным", - говорится в справке-обосновании к документу.
В качестве такой поддержки он предлагает выдавать всем новорожденным пособие в размере от 30 до 50 тысяч сомов в течение одного года.
"Без исключения, всем новорожденным детям. Без определения совокупного дохода членов семьи. Без деления граждан на социальные слои. Без разделения на бедных и богатых", - отмечает автор законопроекта.
Сумма пособия зависит от года рождения ребенка:
Кроме того, депутат предлагает предусмотреть дополнительные меры государственной поддержки - обеспечение возможности улучшения жилищных условий новорожденным детям до 1 года.
Право на это могут получить:
При этом дополнительными мерами господдержки не смогут воспользоваться люди, лишенные родительских прав, или в отношении которых было отменено усыновление, а также новорожденные дети, умершие возрасте до 1 года.