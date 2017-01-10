Минсельхоз РК: Ветеринарно-санитарный контроль на границе с КР сохранен

Ветеринарно-санитарный контроль на казахско-кыргызском участке государственной границы сохранен. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

"В соответствии с договорённостями, достигнутыми на Высшем Совете Евразийской экономической Комиссии 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге ветеринарно-санитарный контроль на казахско-кыргызском участке государственной границы сохранен", - говорится в сообщении.

"При этом для увеличения товарооборота с учетом сложной эпизоотической ситуации в Кыргызской Республике будет обеспечен транзит всей подконтрольной ветеринарному контролю кыргызской продукции (за исключением сельскохозяйственных животных) через территорию Казахстана в РФ железнодорожным транспортом", - отмечается в тексте.

"На сегодняшний день по результатам совместных инспекций уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС 15 кыргызских предприятий имеют возможность поставлять на российский рынок и 8 предприятий на казахстанский рынок (в южные регионы), только определенные товары, подлежащие ветеринарному контролю, например, прошедшие термическую обработку молочные продукты, готовые мясные изделия и рыбная продукция", - подчеркивает ведомство.

По сообщению, министерством проводится работа с коллегами государств-членов ЕАЭС по проведению очередных совместных инспекций для увеличения списка кыргызских предприятий, продукция которых будет разрешена для поставок в ЕАЭС.

Напомним, Казахстан запретил с 1 января провозить продукты в Россию через свою территорию авто- и авиатранспортом, разрешив только железнодорожные пути.