Азимжан Аскаров: Я был осужден по приказу Розы Отунбаевой

Сегодня, 10 января, выездная коллегия Чуйского областного суда продолжила рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года на юге республики Азимжана Аскарова.

Во время процесса подсудимый Аскаров заявил, что его осудили по приказу экс-президента Розы Отунбаевой.

Он еще раз попросил пройти процедуру теста на детекторе лжи, так как уверен в своей невиновности.

"Я обращаюсь в Комитет ООН по правам человека и Совбез ООН принять специальную резолюцию по Кыргызстану - передать дело об июньских событиях 2010 года в международный суд и выявить истинных виновников. Кроме того, прошу ввести санкции против правительства страны, если решение ООН не будет исполнено. Я не виноват, клянусь Аллахом, Кораном и хлебом. Если я виноват, пусть меня Бог покарает при жизни", - заявил Аскаров.