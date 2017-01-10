Азимжан Аскаров: Я был осужден по приказу Розы Отунбаевой

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Аида Джумашева

Сегодня, 10 января, выездная коллегия Чуйского областного суда продолжила рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого в организации массовых беспорядков, а также убийстве милиционеров во время июньских событий 2010 года на юге республики Азимжана Аскарова.

Во время процесса подсудимый Аскаров заявил, что его осудили по приказу экс-президента Розы Отунбаевой.

Он еще раз попросил пройти процедуру теста на детекторе лжи, так как уверен в своей невиновности.

 "Я обращаюсь в Комитет ООН по правам человека и Совбез ООН принять специальную резолюцию по Кыргызстану - передать дело об июньских событиях 2010 года в международный суд и выявить истинных виновников. Кроме того, прошу ввести санкции против правительства страны, если решение ООН не будет исполнено. Я не виноват, клянусь Аллахом, Кораном и хлебом. Если я виноват, пусть меня Бог покарает при жизни", - заявил Аскаров.

URL: http://www.vb.kg/353343
Теги:
Азимжан Аскаров, июньские события, массовые беспорядки, приговор, суд, убийство
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Комментарии
Радик Давыдов
10.01.2017, 12:05
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хватит, один раз уже обратился в ООН. нет теперь верховенства их решений над нашими.

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эш
10.01.2017, 14:31

от истерики Хлеб и Коран бросил

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Россия
10.01.2017, 14:50

Артисты ,всегда остаётся артистами за свою пользу.Пожизненно сожать надо .

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мэн
10.01.2017, 15:08

этот паразит хитрый

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