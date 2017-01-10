Депутаты раскритиковали работу международного аэропорта "Ош"

Депутат Бактыбек Сыдыков от фракции "Республика - Ата-Журт" на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству раскритиковал работу международного аэропорта "Ош".

По его словам, интересы пассажиров никто не учитывает, в том числе и авиакомпании. "Передайте своим авиакомпаниям, чтобы относились к людям по-человечески", - добавил он.

Также своего коллегу поддержал депутат от фракции СДПК Сайдолимжон Джураев, который отметил, что авиакомпании могут спокойно отложить рейс без объяснений и заставлять ждать пассажиров по несколько часов, а затем и вовсе отменить. "Но пассажиров никто ни о чем не предупреждает, не то чтобы им предоставить ночлег и еду. В ошский аэропорт приезжают из Лейлека и Джалал-Абада, куда им пойти, где ночевать?" - возмутился он.

Также депутат добавил, что, отменяя рейс, пассажирам предлагают сдать билеты там, где они были куплены, а не в кассы аэропорта.

Отметим, сегодня комитет рассматривает вопрос о сложившейся ситуации в международном аэропорту "Ош" 11-13 декабря 2016 года и состоянии работы по обслуживанию пассажиров в целом. Тогда из-за нелетной погоды были отменены или задержаны все рейсы. При этом людям не предоставили никаких условий.