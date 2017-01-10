Казахстан эксплуатирует пассажирские вагоны из КР в Москву как грузовые

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Гулиза Авазова

Казахстанская сторона эксплуатирует скоростные пассажирские вагоны из Бишкека в Москву как грузовые. Об этом сегодня, 10 января, заявил эксперт Азамат Такырбашев на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По его словам, когда скоростные поезда Казахстана отправляются куда-то, они останавливаются на промежуточных станциях. А кыргызстанские пассажирские скоростные поезда, которые отправляются в Москву через Казахстан, останавливают на каждой станции.

Это удобно для казахской стороны, чтобы помимо пассажиров транспортировать товары. Скоростные поезда Кыргызстана превратили в челночно-пригородные и поэтому они в таком состоянии.

"Казахи в последнее время нас эксплуатируют как рабочую силу, а мы еще жалуемся, что у нас падают пассажирские перевозки. Наши поезда сделали почтово-багажными, перевозят все, что можно перевезти в наших пассажирских вагонах", - сказал он.

Отметим, сегодня профильный комитет заслушал отчет рабочей группы по вопросу обоснованности принятия решения относительно отсрочки, предусматривающей применение Кыргызстаном через 24 месяца унифицированных тарифов в отношении грузов, перевозимых железнодорожным транспортом через территорию, и вопросу предоставления в аренду тепловозов и вагонов "Кыргыз темир жолу".

URL: http://www.vb.kg/353354
Теги:
железная дорога, Казахстан, Кыргыз темир жолу
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