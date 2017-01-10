В интернете собирают подписи для спасения парка "Слоники" в Бишкеке

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Глеб Куренев

На сайте Change.org появилась очередная петиция от жителей Кыргызстана. На этот раз неравнодушные просят сохранить парк "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. В парке начали вырубать деревья и готовить землю для застройки.

Петиция адресована председателю Бишкекского горкенеша Алмазу Кененбаеву.

"Парк "Слоники" на Токтоналиева - Айни, высаженный больше 40 лет назад, может скоро исчезнуть! А с ним и детская, и спортивные площадки. С 25 по 30 декабря в парке уже вырубили более 50 деревьев", - говорится в обращении граждан.

Кроме того, составители петиции отмечают, что у застройщиков нет всех необходимых документов.

В тексте петиции сообщили следующее:

- Вырубка деревьев с 25 по 30 декабря была осуществлена "Зеленстроем" по заказу застройщика.

- При этом у застройщика отсутствует весь перечень разрешительных документов (проект не согласован с Бишкекглавархитектурой).

- Не проведена процедура получения согласия от соседствующих субъектов.

- Постановление № 327 от 06.04.2005 г. не выполнено - строительство планировалось в течение двух лет (2005-2007), а также запрещался снос зеленых насаждений.

URL: http://www.vb.kg/353359
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парк
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