В интернете собирают подписи для спасения парка "Слоники" в Бишкеке

На сайте Change.org появилась очередная петиция от жителей Кыргызстана. На этот раз неравнодушные просят сохранить парк "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. В парке начали вырубать деревья и готовить землю для застройки.
Петиция адресована председателю Бишкекского горкенеша Алмазу Кененбаеву.
"Парк "Слоники" на Токтоналиева - Айни, высаженный больше 40 лет назад, может скоро исчезнуть! А с ним и детская, и спортивные площадки. С 25 по 30 декабря в парке уже вырубили более 50 деревьев", - говорится в обращении граждан.
Кроме того, составители петиции отмечают, что у застройщиков нет всех необходимых документов.
В тексте петиции сообщили следующее:
- Вырубка деревьев с 25 по 30 декабря была осуществлена "Зеленстроем" по заказу застройщика.
- При этом у застройщика отсутствует весь перечень разрешительных документов (проект не согласован с Бишкекглавархитектурой).
- Не проведена процедура получения согласия от соседствующих субъектов.
- Постановление № 327 от 06.04.2005 г. не выполнено - строительство планировалось в течение двух лет (2005-2007), а также запрещался снос зеленых насаждений.