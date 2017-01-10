В интернете собирают подписи для спасения парка "Слоники" в Бишкеке

На сайте Change.org появилась очередная петиция от жителей Кыргызстана. На этот раз неравнодушные просят сохранить парк "Слоники" на пересечении улиц Токтоналиева и Айни. В парке начали вырубать деревья и готовить землю для застройки.

Петиция адресована председателю Бишкекского горкенеша Алмазу Кененбаеву.

"Парк "Слоники" на Токтоналиева - Айни, высаженный больше 40 лет назад, может скоро исчезнуть! А с ним и детская, и спортивные площадки. С 25 по 30 декабря в парке уже вырубили более 50 деревьев", - говорится в обращении граждан.

Кроме того, составители петиции отмечают, что у застройщиков нет всех необходимых документов.

В тексте петиции сообщили следующее: