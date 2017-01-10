Смерть в угольной шахте. Погиб 16-летний подросток

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Кирилл Степанюк

Трагедия произошла 9 января неподалеку от города Сулюкты Баткенской области в забое, принадлежащем одной из местных фирм. По данным пресс-службы МЧС, погиб 16-летний подросток, на которого упал камень. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В ведомстве обращают внимание на то, что погибший вел добычу угля самовольно.

Напомним, похожий трагический случай произошел 16 декабря 2016 года в Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Тогда в результате обвала в заброшенной шахте погибли два местных жителя, еще двоим чудом удалось спастись.

URL: http://www.vb.kg/353360
Теги:
МЧС, уголь
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