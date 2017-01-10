Депутаты спросят с генпрокурора, как граждане КНР получили паспорта КР

На следующее заседание Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции парламентарии пригласят генерального прокурора Индиру Джолдубаеву, а также глав ГКНБ и МВД. Об этом стало известно сегодня, 10 января.

В повестку включат вопрос о том, как к гражданам китайской национальности попали кыргызские паспорта.

Отметим, сегодня парламентарии отправили на обсуждение палаты два законопроекта - о наружном видеонаблюдении и о пробации.

Напомним, этнические уйгуры, граждане КНР, прилетели в стамбульский аэропорт Ататюрка из Урумчи. Они приобрели билеты на Северный Кипр, 16 мая предъявили их на пункте паспортного контроля и прошли в транзитный зал. Там группа, состоящая из четырех человек, выдала им поддельные паспорта Кыргызстана.