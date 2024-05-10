Рынок в Джалал-Абаде вернули государству. Всплыло имя Кадыржана Батырова

Один из центральных рынков Джалал-Абада, принадлежащий аффилированным лицам экс-лидеру узбекской общины Кадыржана Батырова, возвращён государству. Стоимость рынка оценивается свыше 412 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-служба, в ходе доследственной проверки установлено, что участок, где в настоящее время расположен ТРК "Шабдалы-Зар", согласно приказу Городской государственной администрации Джалал-Абадм в 1994 году, был выделен частной компании, аффилированной с ОАО "Дустлик", где 85 % контрольного пакета акций принадлежал экс-лидеру узбекской общины Кадыржану Батырову. При этом, согласно Земельного кодекса КР (редакция 1994 года), Городская государственная администрация не имела права выделять государственные земельные участки.

Тем самым земельный участок был незаконно продан Кадыржану Батырову, а он свою очередь в 2009 году путём фиктивной сделки оформил договор купли-продажи на граждан КР М.А. и Р.Ш., о чем свидетельствуют архивные документы. В последующем указанный участок на протяжении нескольких лет использовался в качестве торгового рынка.

В настоящее время идёт процесс передачи ГАУГИ при Кабинете Министров КР торгово-рыночного комплекса "Шабдалы-Зар" на баланс мэрии Джалал-Абада для последующего поддержания местного бюджета и благоустройства города.