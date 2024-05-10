Погода
$ 88.35 - 89.20
€ 94.75 - 95.75

Рынок в Джалал-Абаде вернули государству. Всплыло имя Кадыржана Батырова

130  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Один из центральных рынков Джалал-Абада, принадлежащий аффилированным лицам экс-лидеру узбекской общины Кадыржана Батырова, возвращён государству. Стоимость рынка оценивается свыше 412 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-служба, в ходе доследственной проверки установлено, что участок, где в настоящее время расположен ТРК "Шабдалы-Зар", согласно приказу Городской государственной администрации Джалал-Абадм в 1994 году, был выделен частной компании, аффилированной с ОАО "Дустлик", где 85 % контрольного пакета акций принадлежал экс-лидеру узбекской общины Кадыржану Батырову. При этом, согласно Земельного кодекса КР (редакция 1994 года), Городская государственная администрация не имела права выделять государственные земельные участки.

Тем самым земельный участок был незаконно продан Кадыржану Батырову, а он свою очередь в 2009 году путём фиктивной сделки оформил договор купли-продажи на граждан КР М.А. и Р.Ш., о чем свидетельствуют архивные документы. В последующем указанный участок на протяжении нескольких лет использовался в качестве торгового рынка.

В настоящее время идёт процесс передачи ГАУГИ при Кабинете Министров КР торгово-рыночного комплекса "Шабдалы-Зар" на баланс мэрии Джалал-Абада для последующего поддержания местного бюджета и благоустройства города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437007
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, рынок, Кадыржан Батыров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  