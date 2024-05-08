Цифры вместо воды: Странам ЦА предлагают утопию вместо "живого" решения

Если раньше страны сражались друг с другом за такие ресурсы как плодородные земли и полезные ископаемые, то сегодня человечество вплотную подошло к той черте, за которой маячат полномасштабные войны за воду. Питьевую и даже поливочную. Примеров уже хватает: весной 2021 года из-за споров вокруг водораспределительного пункта произошла перестрелка на кыргызско-таджикской границе, а спустя два года ожесточённое столкновение было зафиксировано на границе Ирана и Афганистана – причина всё та же, острый дефицит гидроресурсов, пишет asia-today.news.

Вопрос справедливого водообеспечения занимает в государствах Центральной Азии едва ли не первое место. Даже проблемы наркотрафика и терроризма меркнут перед ним, поскольку нехватка оросительной воды может угрожать засухой и голодом целым странам. И дело тут даже не в дефиците влаги, а в её распределении. По оценкам специалистов, водные запасы Центральной Азии являются вполне достаточными, они больше, чем у африканских или ближневосточных государств. А вот распределены эти запасы крайне неравномерно: в общих масштабах стока бассейна Аральского моря на Таджикистан приходится более половины, на Кыргызстан - около четверти, а на Туркменистан всего 2,5 процента объёмов воды. К тому же одни из центральноазиатских стран заинтересованы в накоплении воды для своих гидроэлектростанций, а другие наоборот стремятся быстрее распределить ее по полям для орошения сельхозугодий. Налицо противоречия, которые со временем могут привести к нехватке даже питьевой воды.

Казалось бы, самым логичным выходом из сложившейся ситуации стали бы региональные переговоры между заинтересованными сторонами. Опираться в ходе дискуссий можно было бы на схему, которая эффективно работала при Советском Союзе, когда поливочная влага и электроэнергия в засушливых республиках распределялись равномерно, централизованно. Кстати, масштабные наводнения, с которыми столкнулись весной 2024 года Казахстан и Россия, являются последствием полной разбалансировки созданной в СССР схемы управления гидроресурсами.

Однако в таком подходе не заинтересованы Соединённые Штаты, которые неожиданно решили выступить в роли арбитра в ресурсных спорах Душанбе, Астаны, Бишкека, Ташкента и Ашхабада. Ударным кулаком, как часто бывает, выступила организация USAID, финансируемая из Госдепа США. Она объявила о необходимости распространить уже реализованный на других территориях западный проект цифровизации бассейнов рек на все ключевые водные артерии Центральной Азии. Речь идет об установке счетчиков воды, информация с которых поступает через спутник в единый центр обработки данных. Таким образом, уровень воды в том или ином канале можно отслеживать в режиме реального времени.

Внешне цель выглядит благородной. Но при ближайшем изучении американских инициатив возникает вопрос: на каком основании государственная структура США формирует в иностранных государствах полностью зависимые от Вашингтона "бассейновые советы"? Любому ясно, что тем самым Соединённые Штаты оказывают влияние не только на органы власти суверенных стран, но ещё и на местное население. А проект монтажа счётчиков воды на основных водных артериях региона вообще позволит Вашингтону полностью контролировать ситуацию в сфере водопользования. По одному щелчку американского пальца можно в любой момент отключить доступ местных чиновников к информации по воде, к спутнику, к программному обеспечению или самому счётчику. А неугодным государствам можно вообще перекрыть доступ к живительной влаге.

Если и называть американскую инициативу "помощью", то она сравнима с дорогой уздечкой для осла. С одной стороны, она его украшает, а с другой позволяет полностью управлять поведением животного. Эта инициатива отлично сопрягается с документом, названным "Стратегия Соединённых Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 годы". В нём недвусмысленно говорится о том, что "тесные отношения и сотрудничество со всеми пятью странами ЦА будут способствовать продвижению американских ценностей и служить противовесом влиянию региональных соседей". Вода, по мнению вашингтонских стратегов, является самым эффективным инструментом, с помощью которого можно влиять на политические элиты центральноазиатских государств. Любой представитель власти из постсоветских республик отлично понимает, что через доступ к гидроресурсам нетрудно спровоцировать социальную напряжённость, бунт и даже цветную революцию. Стоит американскому оператору нажать на нужную кнопку, как в сотни арыков в разгар сезона перестанет поступать вода – и тогда на улицы выйдут люди, столкнувшиеся с угрозой голодной смерти.

На самом деле жаркому и перенаселённому региону сегодня нужны не пустопорожние рассуждения, а "живые" инвестиции на восстановление старых полуразрушенных ирригационных артерий. А ещё – деньги на строительство современных оросительных систем и водопроводной инфраструктуры. Вместо этого Соединённые Штаты, имея целью усилить своё влияние, сводят проблему к аморфной, не очень понятной на местном уровне, "цифровизации". Другими словами, забалтывают её, не стремясь разрешить накопившиеся за 30 лет противоречия.