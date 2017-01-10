Кыргызстанцы вновь поедут работать в Южную Корею

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Глеб Куренев

Кыргызстанцы вновь смогут пройти тестирование для выезда на легальную работу в Южную Корею. Об этом сообщили в Государственной службе миграции при ПКР.

Уточняется, что в ходе встречи председателя департамента Медетбека Айдаралиева и директора IPS-центра Ли Кенгхи были обсуждены вопросы увеличения и расширения легального трудоустройства граждан Кыргызстана в Корее. Кроме того, в ходе встречи обсуждали предстоящее тестирование по корейскому языку. Дата проведения экзамена станет известна в конце января.

Айдаралиев отметил, что приоритетными по-прежнему остаются вопросы учета социального обеспечения и безопасности трудящихся. Ли Кенгхи отметил важность сотрудничества с Кыргызстаном.

URL: http://www.vb.kg/353369
Теги:
Южная Корея, миграция, трудовая миграция
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