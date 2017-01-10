Депутат предложил запретить импорт необогащенной муки из Казахстана

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев предложил правительству Кыргызстана запретить импорт необогащенной муки из Казахстана. Такое предложение он внес сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша.

Депутат пояснил это тем, что десятки предпринимателей не могут экспортировать свою продукцию в Казахстан даже после вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

"Десятки крестьян не могут ввезти свою капусту в Казахстан. Это же не мясо, если казахи не впускают мясо, это понятно, они защищают свой рынок. Мы почему-то не хотим защищать свой рынок. Почему мы должны смотреть на них и просить их постоянно? Почему наши предприятия идут на дно", - обратился он к вице-премьер министру Олегу Панкратову.

Такое же мнение выразил еще один депутат Дастан Бекешев, который отметил, что Кыргызстан не может защитить свои интересы в ЕАЭС. "На сегодня самая обсуждаемая тема - это фитосанитарный контроль. Вот события с запретом транзита товаров. Давайте сделаем так, чтобы ни одно яйцо не поступало в Кыргызстан без соответственного документа. Поступает информация, что привозят просроченные яйца", - добавил он.

На это вице-премьер ответил, что на сегодня нет никаких ограничений по вывозу капусты на территорию ЕАЭС. "Попадалась зараженная продукция, по картофелю такая была проблема. Тогда Казахстан вводил временное ограничение, по капусте проблем нет", - отметил Панкратов.