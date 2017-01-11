Подростковый суицид. Два самоубийства школьников за несколько дней января

Откуда столько самоубийств, лучше спросить у педагогов и чинуш из министерства образования, которые сделали из школ кормушки. Кто знает, какие сегодня разработаны программы для средних школ? И какие утверждены учебники? Особенно авторские! О чём говорят на родительских собраниях и как процветает подхалимство и лизоблюдство не только среди педагогов, но и среди родителей! Кому из руководства минпроса есть дело до того, насколько хорошо подготовлены кадры и что открытые уроки - это чистой воды показуха! Что вместо того, чтобы подтягивать детей и как-то их мотивировать, учитель выбирает себе несколько учеников, которые являются локомотивом в классе, а до остальных нет никакого дела! А если такой, оставленный без внимания, ребёнок вздумает как-то выделиться, пытаясь доказать, что он тоже на что-то способен, то его просто могут не спросить, занизить оценку или сделать что-то ещё, что окончательно убьёт зарождающуюся веру ученика в свои силы! Вот и лезут дети в петлю, пьют отравы, уходят из жизни...
Когда дети перестанут быть для педагогов серой массой, а родители - дойными коровами, то тогда и будет порядок в школах!