Подростковый суицид. Два самоубийства школьников за несколько дней января

По двум фактам суицида несовершеннолетних, произошедших в Баткенской и Нарынской областях, начаты проверки. Как сообщили в МВД, подростки воспитывались у дедушек и бабушек, родители находились на заработках за рубежом. В Нарыне мать оставила ребенка еще в малолетнем возрасте.

Как сообщает пресс-служба МВД, "в Кадамджайском районе Баткенской области зарегистрирован факт совершения суицида несовершеннолетней. Это произошло 5 января 2017 года примерно в 18.00. Н. к. Адина, 2001 года рождения, ученица 9-го класса средней школы в сельской округе Орозбеков бросилась со скалы высотой примерно 25-30 метров. По данному факту в ОВД Кадамджайского района ведется проверка, выясняются обстоятельства произошедшего".

На данный момент известно, что погибшая проживала с дедушкой. Ее родители и брат выехали на заработки в Россию. Криминалисты, осмотревшие тело, убеждены, что имело место именно самоубийство. По их заключению, все ссадины и ушибы девушка получила в результате падения с большой высоты, других повреждений нет. Известно, что у школьницы не было конфликтов ни со сверстниками, ни с родственниками.

А 9 января в ОВД города Нарын обратилась директор одного из учебных заведений и сообщила о факте самоубийства школьника. Установлено, что учащийся 9-го класса С. у. Азим, 2000 года рождения, повесился у себя дома в гараже.

По данным судебно-медицинской экспертизы, имеется трансгляциенная борозда (механическая асфиксия), признаков насильственной смерти не выявлено. Также на месте происшествия нашли предсмертную записку, где школьник просит прощения у самых близких родственников, то есть у дедушки и бабушки (мать не упоминается), а также передает привет друзьям.

Как выяснилось, отец несовершеннолетнего умер еще в 2004 году. Мать, оставив ребенка бабушке и дедушке, уехала и ни разу после этого не проведала мальчика.

По данному факту ОВД города Нарын проводится проверка, опрашиваются родственники, одноклассники, сообщается, что конфликтов дома и со сверстниками замечено не было, а в школах каникулы до 12 января.