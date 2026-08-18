Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 100.60 - 101.60

В Ноокате спасли и вернули в природу краснокнижного кумая

265  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ноокатском районе продавцы на рынке сена обнаружили кумая, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. После ветеринарного осмотра птицу выпустили обратно в естественную среду обитания.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, птицу обнаружили в селе А. Мирмахмудовского айылного аймака. Ее передали инспекторам Ошского регионального управления ведомства.

В тот же день кумая доставили в Ноокатское районное управление ветеринарии. Специалисты осмотрели птицу и признали ее состояние удовлетворительным. Признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

После осмотра кумая выпустили в безопасную естественную среду обитания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460956
Теги:
Красная книга, Ноокатский район, Ошская область, экология, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  