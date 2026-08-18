В Ноокате спасли и вернули в природу краснокнижного кумая

В Ноокатском районе продавцы на рынке сена обнаружили кумая, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. После ветеринарного осмотра птицу выпустили обратно в естественную среду обитания.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, птицу обнаружили в селе А. Мирмахмудовского айылного аймака. Ее передали инспекторам Ошского регионального управления ведомства.

В тот же день кумая доставили в Ноокатское районное управление ветеринарии. Специалисты осмотрели птицу и признали ее состояние удовлетворительным. Признаков инфекционных заболеваний не выявлено.

После осмотра кумая выпустили в безопасную естественную среду обитания.