Кыргызстан и Туркменистан обсудили поставки нефтегазовой продукции

В Ашхабаде Кыргызстан и Туркменистан обсудили возможности расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в энергетике, поставках нефтегазовой продукции и транспортно-логистической сфере.

Встреча главы Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбека Сабирова с министром финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагуловым состоялась в рамках Инвестиционного форума Туркменистана 2026.

Стороны рассмотрели возможности расширения прямых контактов между бизнесом двух стран, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан и Туркменистан имеют значительный потенциал для развития инвестиционного сотрудничества.

"Для нас важно укреплять прямой диалог между государственными органами и деловыми кругами, создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов и содействовать установлению новых деловых контактов", – сказал он.

Мамметгулы Астанагулов, в свою очередь, отметил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем развитии экономических связей с Кыргызстаном и расширении контактов между государственными органами и бизнесом.

По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочий диалог и развивать практическое взаимодействие по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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