Таксисты, подозреваемые в избиении и вымогательстве, водворены в СИЗО

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ВБ

Таксисты "Жорго", подозреваемые в избиении и вымогательстве $6 тысяч, водворены в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. Суд Октябрьского района 31 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, с заявлением в милицию обратился 27-летний парень, который сообщил, что 28 декабря примерно в 23.30 в 12-м микрорайоне несколько человек, применив физическую силу, затолкали его в автомобиль. Мужчину вывезли в Кой-Таш, раздели и избили битой.

Все действия злоумышленники снимали на видео. У мужчины потребовали 6 тысяч долларов, а также забрали 10 тысяч сомов и паспорт.

В ходе розыска по данному факту задержали четверых человек, двое из которых являются водителями "Жорго такси". Ведется следствие.

URL: http://www.vb.kg/353397
Теги:
вымогательство, преступление, Бишкек
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