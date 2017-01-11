Таксисты, подозреваемые в избиении и вымогательстве, водворены в СИЗО

Таксисты "Жорго", подозреваемые в избиении и вымогательстве $6 тысяч, водворены в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД КР. Суд Октябрьского района 31 декабря избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Напомним, с заявлением в милицию обратился 27-летний парень, который сообщил, что 28 декабря примерно в 23.30 в 12-м микрорайоне несколько человек, применив физическую силу, затолкали его в автомобиль. Мужчину вывезли в Кой-Таш, раздели и избили битой.

Все действия злоумышленники снимали на видео. У мужчины потребовали 6 тысяч долларов, а также забрали 10 тысяч сомов и паспорт.

В ходе розыска по данному факту задержали четверых человек, двое из которых являются водителями "Жорго такси". Ведется следствие.